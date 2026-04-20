Lê Văn Thuận - tiền vệ cánh tài năng

Đầu quân cho CLB Ninh Bình - đội bóng sở hữu dàn cầu thủ đắt giá ở V-League và tham vọng thống trị các giải đấu quốc nội, cầu thủ trẻ Lê Văn Thuận hòa nhập nhanh và tự tin thể hiện đẳng cấp cao.

Cuộc đua top 3 V-League ngày càng khốc liệt, kịch tính và Lê Văn Thuận trở thành điểm sáng trên hàng công CLB Ninh Bình, giúp đội bóng cố đô vượt qua nhiều trở ngại. Không cần quá nhiều đất diễn, tiền vệ sinh năm 2006 này biết cách chọn đúng thời điểm để lập công, ghi những bàn thắng mang tính quyết định.

Bên cạnh sự nhiệt huyết, Lê Văn Thuận còn sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, chọn vị trí thông minh và dứt điểm đa dạng trong vòng cấm. Ghi 3 bàn ở 3 trận liên tiếp dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, tài năng gốc Thanh Hóa này thể hiện kỹ năng "săn bàn" nhạy bén, giúp đội nhà giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 19 vòng đấu.

Lê Văn Thuận - “viên ngọc quý” của đội bóng Ninh Bình. Ảnh: NFC

So với đồng nghiệp cùng trang lứa, Lê Văn Thuận thể hiện được sự chững chạc, tự tin của một tiền vệ chạy cánh giàu kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến. Song, anh cũng biết cách tiết chế bản thân để phù hợp với chiến thuật của ban huấn luyện, hòa nhập cùng lối chơi chung của toàn đội.

Ba bàn thắng liên tiếp là 3 cách tiếp cận khác nhau nhưng đều thể hiện sự lạnh lùng của một "thợ săn" trẻ. Có thêm tuyển thủ U23 này, CLB Ninh Bình có được một "chiến tướng" đủ khả năng độc lập tác chiến, bùng nổ mọi thời điểm. Bên cạnh nhiệm vụ tấn công, Lê Văn Thuận còn hỗ trợ phòng ngự, giữ nhịp bằng những đường chuyền an toàn, rồi bất ngờ băng lên như một mũi tên xuyên tuyến.

Trong vai trò HLV lẫn Giám đốc Kỹ thuật Ninh Bình FC, ông Vũ Tiến Thành đánh giá rất cao Lê Văn Thuận. Ông dự đoán tiền vệ này có thể trở thành trụ cột của đội bóng chủ quản, xa hơn nữa sẽ là nhân tố chủ chốt ở tuyển U23 hoặc tuyển quốc gia.



