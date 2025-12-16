Lê Văn Thuận xứng danh "Neymar" Việt Nam

Từng thắng đẹp Philippines trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 nhưng U22 Việt Nam gặp nhiều vất vả khi tái đấu đội bóng này ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trước bức tường phòng ngự kín kẽ của U22 Philippines, đoàn quân HLV Kim Sang-sik bế tắc tìm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi ở cuối trận, từ bàn mở tỉ số của chân sút Lê Văn Thuận phút 89.

Văn Thuận được tung vào sân ở hiệp 2, với mục đích giúp cải thiện khâu tấn công cho U22 Việt Nam. Từ đường tạt cánh của đồng đội, Văn Thuận len lỏi trong khu 5m50, bất ngờ bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Philippines sụp đổ, là tiền đề cho pha lập công ấn định tỉ số 2-0 của Thanh Nhàn ở phút 90+3.

U22 Việt Nam và U22 Philippines - Clip: FPT Play

Lê Văn Thuận là một trong những cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U22 Việt Nam. Chân sút 19 tuổi thuộc biên chế CLB Thanh Hóa học theo phong cách thi đấu của siêu sao Neymar, với những pha qua người lắt léo bên hành lang cánh và dứt điểm đầy ngẫu hứng, khiến đối phương bất ngờ.

Góp công lớn giúp U22 Việt Nam ghi tên vào trận chung kết SEA Games 33, Lê Văn Thuận cho biết niềm vui chiến thắng là cảm xúc chung của toàn đội, không đặt nặng chuyện cá nhân ghi bàn.

Nói về pha lập công bằng đầu mang tính quyết định, "Neymar" Việt Nam thừa nhận đó là tình huống xử lý hoàn toàn theo bản năng, không nằm trong phương án tập luyện trước trận. “Với chúng tôi, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều đáng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc và U22 Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được chiến thắng này” - Văn Thuận nói thêm.

Hướng tới trận chung kết, Văn Thuận khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho mục tiêu cuối cùng. “Vào đến chung kết, đội nào cũng như nhau và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành HCV SEA Games 33 cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi ra sân đấu vì mục tiêu chung của toàn đội và cầu thủ được trao cơ hội phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo” - Văn Thuận nhấn mạnh.