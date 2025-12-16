HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lê Văn Thuận xứng danh "Neymar" Việt Nam

Tường Phước (Ảnh: Ngọc Linh)

(NLĐO) - Pha "không chiến" uy dũng của chân sút Lê Văn Thuận là chìa khóa mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam trước U22 Philippines hôm 15-12

Từng thắng đẹp Philippines trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 nhưng U22 Việt Nam gặp nhiều vất vả khi tái đấu đội bóng này ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Lê Văn Thuận xứng danh "Neymar" Việt Nam - Ảnh 1.

Trước bức tường phòng ngự kín kẽ của U22 Philippines, đoàn quân HLV Kim Sang-sik bế tắc tìm bàn thắng. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi ở cuối trận, từ bàn mở tỉ số của chân sút Lê Văn Thuận phút 89.

Văn Thuận được tung vào sân ở hiệp 2, với mục đích giúp cải thiện khâu tấn công cho U22 Việt Nam. Từ đường tạt cánh của đồng đội, Văn Thuận len lỏi trong khu 5m50, bất ngờ bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng này khiến tinh thần thi đấu của các cầu thủ Philippines sụp đổ, là tiền đề cho pha lập công ấn định tỉ số 2-0 của Thanh Nhàn ở phút 90+3.

U22 Việt Nam và U22 Philippines - Clip: FPT Play

Lê Văn Thuận là một trong những cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình U22 Việt Nam. Chân sút 19 tuổi thuộc biên chế CLB Thanh Hóa học theo phong cách thi đấu của siêu sao Neymar, với những pha qua người lắt léo bên hành lang cánh và dứt điểm đầy ngẫu hứng, khiến đối phương bất ngờ.

Lê Văn Thuận xứng danh "Neymar" Việt Nam - Ảnh 3.

Góp công lớn giúp U22 Việt Nam ghi tên vào trận chung kết SEA Games 33, Lê Văn Thuận cho biết niềm vui chiến thắng là cảm xúc chung của toàn đội, không đặt nặng chuyện cá nhân ghi bàn.

Nói về pha lập công bằng đầu mang tính quyết định, "Neymar" Việt Nam thừa nhận đó là tình huống xử lý hoàn toàn theo bản năng, không nằm trong phương án tập luyện trước trận. “Với chúng tôi, bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn cũng đều đáng vui cả. Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc và U22 Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được chiến thắng này” - Văn Thuận nói thêm.

Lê Văn Thuận xứng danh "Neymar" Việt Nam - Ảnh 4.

Hướng tới trận chung kết, Văn Thuận khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng gác lại niềm vui để tập trung cho mục tiêu cuối cùng. “Vào đến chung kết, đội nào cũng như nhau và chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành HCV SEA Games 33 cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi ra sân đấu vì mục tiêu chung của toàn đội và cầu thủ được trao cơ hội phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo” - Văn Thuận nhấn mạnh.

U22 Việt Nam sẽ cùng chủ nhà Thái Lan thi đấu cạnh tranh tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 lúc 19 giờ 30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala (Bangkok).

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 33

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 33

(NLĐO) - Nguyễn Thanh Nhàn vào sân ở hiệp 2 và trở thành "người hùng" khi ghi "siêu phẩm" ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam ở vòng bán kết SEA Games 33

Xác định hai đội vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33

(NLĐO) - Giành chiến thắng thuyết phục ở vòng bán kết hôm 15-12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cùng lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33

U22 Việt Nam vào chung kết

Thầy trò ông Kim Sang-sik vượt qua thử thách khó khăn để lọt vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33

