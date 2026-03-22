Thể thao

League Cup: Danh hiệu cho "đám trẻ nhà Arteta"?

Đông Linh

Lần gần nhất Arsenal nâng cao chiếc cúp Liên đoàn Anh là vào năm 1993 - thời điểm mà chưa 1 cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của họ ra đời.

Không chỉ là màn tranh cúp đầu tiên trong mùa của làng cầu Anh, trận chung kết Cúp Liên đoàn giữa Arsenal và Man City lúc 23 giờ 30 phút ngày 22-3 còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả 2 đội.

Lần gần nhất Arsenal nâng cao chiếc cúp Liên đoàn Anh là vào năm 1993 - thời điểm mà chưa 1 cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của họ ra đời. Kể từ đó, "Pháo thủ" nhiều lần tiến sát vinh quang nhưng đều gục ngã, trong đó có thất bại trước chính Man City ở trận chung kết năm 2018.

Thế trận đảo chiều

Trận chung kết Cúp Liên đoàn 2018 là thời điểm Mikel Arteta còn sát cánh cùng Pep Guardiola trong vai trò trợ lý thân cận tại Man City. Chiến thắng 3-0 khi ấy không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên cho Pep tại Anh mà còn phơi bày khoảng cách mênh mông giữa 2 CLB.

Tháng 12-2019, Arteta quyết định rời Etihad để quay về tiếp quản Arsenal, bắt đầu công cuộc tái thiết toàn diện đội bóng Bắc London. Arteta từ bỏ phong cách kiểm soát giàu cảm xúc nhưng mong manh thời HLV Arsène Wenger, thay bằng thứ bóng đá giàu thể lực, kỷ luật chiến thuật và đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định. Quá trình này diễn ra chậm nhưng chắc, từng bước đưa Arsenal trở lại nhóm đầu.

Cuộc cạnh tranh giữa Arsenal và Man City bùng nổ từ mùa giải 2022-2023, dù chung cuộc Arsenal hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Hàng loạt bản hợp đồng lớn, trong đó các nhân tố như Declan Rice hay Kai Havertz, giúp Arteta hoàn thiện bộ khung, biến Arsenal trở thành tập thể có khả năng kiểm soát trận đấu lẫn bóp nghẹt đối thủ bằng cường độ pressing và sức mạnh thể chất - điều từng là thương hiệu của Man City.

Chiến thắng 5-1 tại sân Emirates đầu năm 2025 được xem là biểu tượng cho sự đảo chiều quyền lực. Arsenal áp đảo hoàn toàn đội bóng số 1 nước Anh và châu Âu một thời bằng tốc độ, sức mạnh và sự hiệu quả.

Ở trận hòa hồi tháng 9-2025, Guardiola đã phải yêu cầu các học trò lùi sâu phòng ngự để chống đỡ sức ép từ Arsenal. Việc Man City phải chơi bóng với tâm thế đội "chiếu dưới" trước đối thủ từng bị họ nhiều lần "ăn tươi nuốt sống" là hình ảnh hiếm thấy trong kỷ nguyên Pep.

League Cup: Danh hiệu cho "đám trẻ nhà Arteta"? - Ảnh 1.

Arsenal và Man City cùng khát khao chiến thắng ở chung kết Cúp Liên đoàn. Ảnh: PREMIER LEAGUE

Cuộc chiến danh dự

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đang cạnh tranh danh hiệu trên cả 4 mặt trận Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và League Cup. Nếu giành chiến thắng tại Wembley đêm 22-3, Arsenal sẽ có được khởi đầu hoàn hảo cho giấc mơ "ăn 4" và tạo cú hích tâm lý cực lớn cho phần còn lại của mùa giải.

Quan trọng hơn, chức vô địch sẽ giúp thế hệ cầu thủ hiện tại, "đám trẻ nhà Arteta" có danh hiệu lớn đầu tiên cùng nhau. Dù được đánh giá là ứng viên vô địch ở mọi đấu trường, Arsenal vẫn thường bị hoài nghi về bản lĩnh ở những thời khắc quyết định. Chính vì thế, một chiến thắng trước đối thủ mạnh nhất nước Anh trong nhiều năm qua sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất về sự trưởng thành của đội bóng trẻ dưới quyền Mikel Arteta.

Phong độ hiện tại cũng ủng hộ đại diện Bắc London. Arsenal đang trải qua chuỗi trận ấn tượng với 14 trận bất bại trên mọi đấu trường, mới nhất là đánh bại Leverkusen để tiến sâu ở Champions League. Arteta cũng có thành tích đặc biệt tại sân Wembley khi chưa từng thua trong 8 lần xuất hiện ở đây cùng Arsenal trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Đối thủ của họ, Man City đặc biệt có duyên với League Cup. "The Citizens" đã vô địch giải đấu này 8 lần, giành chiến thắng ở 8/9 trận chung kết từng tham dự và có chuỗi 4 danh hiệu liên tiếp dưới thời Guardiola giai đoạn 2018-2021.

Dù vậy, Man City bước vào trận đấu với tâm trạng nặng nề. Họ vừa bị Real Madrid loại khỏi Champions League và không còn nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League. 

