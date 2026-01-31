Leeds United - Arsenal: Thách thức bản lĩnh "Pháo thủ"

Màn trình diễn thiếu thuyết phục

Cuộc đối đầu giữa Leeds United và Arsenal trên sân Elland Road được xem là một trong những trận đấu đáng chú ý của vòng 24 Premier League khi 2 đội cùng có những mục tiêu theo đuổi hoàn toàn khác nhau. Trong khi Arsenal nỗ lực bảo vệ ngôi đầu bảng giữa lúc cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng, Leeds United lại cần từng điểm số cho hành trình trụ lại sân chơi Ngoại hạng Anh.

Arsenal có sự tăng cường kịp thời cho hàng công ở giai đoạn mùa giải cần tăng tốc .Ảnh: ARSENALFC

Trong bối cảnh phong độ thi đấu đang có dấu hiệu chững lại, mới nhất là thất bại 2-3 trước Man United ngay tại sân nhà Emirates, "Pháo thủ" với chuỗi 3 trận không thắng đã để Man City và Aston Villa thu hẹp dần khoảng cách điểm số. Dù vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi, đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã bước đầu cảm nhận được áp lực từ cuộc đua vô địch mà họ nắm giữ lợi thế suốt hàng tháng trời vừa qua.

Arsenal đã và đang phải đối mặt với sự hoài nghi về tính ổn định, bản lĩnh kiểm soát thế trận ở những cuộc đối đầu then chốt và nhất là mức độ hiệu quả trong tấn công ở các thời điểm có tính quyết định. Chiến thắng 3-2 trước Kairat tại Champions League giữa tuần giúp Arsenal phần nào giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục trong hiệp hai cho thấy đội bóng thành London vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn duy trì ưu thế trong cuộc đua danh hiệu đồng thời trên nhiều mặt trận.

"Bài kiểm tra" về bản lĩnh

Dù chỉ phải chạm trán tân binh Leeds United đang phải chèo chống lo trụ hạng, Arsenal nhiều khả năng sẽ dùng đội hình mạnh nhất để giải quyết chóng vánh cuộc chiến tại sân Elland Road. Sự trở lại của hàng loạt trụ cột sau án treo giò hay chấn thương (Kai Havertz, Pedro Hincapie, Riccardo Calafiori) giúp HLV Mikel Arteta có thêm nhiều sự chọn lựa ở cả 3 tuyến.

Ở phần sân đối diện, Leeds United đang cho thấy sự lì lợm đáng kể trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng của HLV Daniel Farke hiện xếp thứ 5 tính từ cuối bảng nhưng đã hơn nhóm "có nguy cơ cao" đến 6 điểm, chưa kể họ luôn được đánh giá là "đặc biệt nguy hiểm" khi được chơi trên sân nhà.

Dù vừa để Everton cầm hòa ở vòng đấu trước, phong độ tổng thể của Leeds vẫn mang lại tín hiệu tích cực. Mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn, và việc tiếp đón đội đầu bảng Arsenal là cơ hội để Leeds tiếp tục củng cố vị thế của mình. Trên hàng công, Dominic Calvert-Lewin vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, dù tiền đạo này đã chững lại trong thời gian gần đây và chưa ghi bàn vào lưới Arsenal kể từ năm 2020.

Xét về đối đầu, Arsenal đang chiếm ưu thế tuyệt đối. "Pháo thủ" thắng cả 6 lần chạm trán gần nhất với Leeds tại Premier League, trong đó có chiến thắng đậm 5-0 ở lượt đi mùa này. Thống kê cũng cho thấy Leeds không thể ghi nhiều hơn 1 bàn trong hầu hết các lần đối đầu gần đây với Arsenal, phản ánh sự chênh lệch về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận.

Elland Road chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu và vì thế, cuộc chiến đêm 31-1 thực sự là "bài kiểm tra" về bản lĩnh đội đầu bảng Arsenal.

Leeds luôn chơi với tinh thần quyết liệt trước khán giả nhà, thế nên trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra rất căng thẳng.



