Aston Villa ngược dòng kịch tính, đoạt á quân vòng bảng Europa League

Tiếp sau thành tích chói sáng với 5 đội vào vòng loại trực tiếp, 1 đội tranh play-off vòng 1/8 ở Champions League, Ngoại hạng Anh bùng nổ ở đấu trường hạng hai Europa League với màn trình diễn ấn tượng của Aston Villa và Nottingham Forest.



Trận chiến tại Villa Park khá hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục

Dù đã chắc suất đi thẳng vào vòng 1/8, Aston Villa vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay trong 30 giây đầu tiên, Ollie Watkins và Harvey Elliott đã buộc thủ môn Alexander Schlager phải trổ tài cứu thua liên tiếp. Đội chủ sân Villa Park kiểm soát thế trận phần lớn thời gian đầu, song RB Salzburg cũng cho thấy họ không dễ bị khuất phục.

Thủ môn Emiliano Martínez trở thành điểm tựa vững chắc cho Villa khi liên tiếp cản phá những pha dứt điểm nguy hiểm của Soumaila Diabate và Karim Konaté. Tuy nhiên, bước ngoặt của hiệp một đến từ sai lầm cá nhân. Hậu vệ Tyrone Mings chần chừ khi chuyền bóng về, tạo cơ hội để Edmund Baidoo cướp bóng rồi căng ngang cho Konaté đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho đội khách. Salzburg duy trì thế trận tốt cho tới giờ nghỉ và xứng đáng với lợi thế dẫn bàn.

Karim Konaté mở tỉ số cho Salzburg

Ngay đầu hiệp hai, đội khách tiếp tục gây sốc. Kerim Alajbegović vượt qua hai pha truy cản trong vòng cấm rồi chuyền sệt về cột gần, nơi cầu thủ vào sân thay người Moussa Yeo tung cú đánh gót kỹ thuật nhân đôi cách biệt. Bị dẫn 0-2, Aston Villa đứng trước thử thách lớn nhất kể từ đầu trận, thậm chí đầu giải.

Moussa Yeo (phải) nhân đôi cách biệt cho đội khách

Tuy nhiên, bản lĩnh ngược dòng – điều đã trở thành "đặc sản" của đội bóng này ở mùa giải năm nay – nhanh chóng được thể hiện. Phút 65, pha phối hợp mượt mà giữa Emiliano Buendía và Morgan Rogers giúp đội chủ nhà rút ngắn tỉ số, khi Rogers là tác giả pha dứt điểm gọn gàng vào góc gần.

Morgan Rogers rút ngắn tỉ số cho Aston Villa

Thế trận hoàn toàn đổi chiều trong khoảng thời gian cuối. Phút 76, Tyrone Mings chuộc lỗi bằng cú đánh đầu tung lưới Salzburg từ quả tạt xoáy của Matty Cash, gỡ hòa 2-2.

Tyron Mings chuộc lỗi

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, hai cầu thủ trẻ vào sân thay người là Kadan Young và Jamaldeen Jimoh-Aloba phối hợp ăn ý, trước khi Jimoh-Aloba dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng 3-2 trong lần đầu ra sân ở đấu trường châu Âu.

Jimoh-Aloba ghi bàn quyết định ở lần đầu dự cúp châu Âu

Chiến thắng này giúp Aston Villa kéo dài chuỗi 7 trận toàn thắng trên sân nhà tại châu Âu và kết thúc vòng bảng Europa League với 7 chiến thắng sau 8 trận, tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng viên đáng gờm cho chức vô địch.