Lên Facebook xúc phạm chủ tịch thị trấn, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 7-12, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính P.T.T (SN1991; trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) 7,5 triệu đồng.



T. bị công an triệu tập làm việc Ảnh: Công an Bắc Trà My

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Bắc Trà My phát hiện tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Thị Trúc Trúc" đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Chủ tịch UBND thị trấn Trà My. Bài viết gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công an huyện Bắc Trà My đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương xác minh, xác định T. là người sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Trúc Trúc" để đăng tải các bài viết trên.

Quá trình làm việc, T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và nhận thức rõ về tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Trưởng Công an huyện Bắc Trà My đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T. về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, buộc T. gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.