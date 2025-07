Tại TP Hải Phòng, lực lượng vũ trang gồm hơn 35.400 người (trong đó quân sự trên 25.000 người, công an 9.400 người) được huy động, sẵn sàng ứng phó. Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố duy trì chế độ trực 24/24 giờ, rà soát phương án, kế hoạch hiệp đồng. Bộ đội Biên phòng thông báo, hướng dẫn 1.657 phương tiện/4.668 lao động trên biển chủ động phòng tránh bão.

Lực lượng chức năng đưa ngư dân vào bờ trước khi bão số 3 đổ bộ

Các sở, ngành TP Hải Phòng đã chủ động kiểm tra hiện trạng, triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Trong đó, tập trung đảm bảo nguồn điện, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống liên lạc khẩn cấp, rà soát 32 điểm đen ngập lụt, cắt tỉa hơn 2.800 cây xanh, chằng chống trên 4.400 cây đô thị và xây dựng phương án sơ tán gần 2.600 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ, xuống cấp... Toàn bộ lực lượng thành phố đang vào vị trí sẵn sàng, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ.

Trong sáng 21-7, đảo tiền tiêu - đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) - ghi nhận gió mạnh cấp 6-7, mưa nặng hạt khi bão số 3 đã tiến vào vịnh Bắc Bộ.

Theo báo cáo công tác phòng, chống bão số 3 của đặc khu Bạch Long Vĩ, sáng 21-7, đảo tiền tiêu này ghi nhận gió mạnh cấp 6-7. Trời mưa nặng hạt.

Hiện trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ có tổng số 76 phương tiện với 84 lao động. Trong đó, phương tiện tàu thuyền đã được cẩu lên bờ là 66 phương tiện với 66 lao động.

Phương tiện tàu thuyền neo đậu trong âu cảng là 10 phương tiện với 18 lao động. Phương tiện đang hoạt động trên biển (từ 0 - 15 hải lý) không có.

Theo quan sát của Trạm Radar 490, hiện nay đang có 6 tàu vận tải trên biển (cách đảo từ 16-32 hải lý) đang di chuyển theo hành trình hàng hải, hướng di chuyển về phía Hải Phòng.

Lực lượng quân đội giúp ngư dân đưa tàu cá lên bờ

Để sẵn sàng ứng phó bão số 3, Đặc khu Bạch Long Vĩ đã tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Trưởng phó các khu dân cư kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện huy động tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với Trạm radar 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi cho các chủ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển Bạch Long Vĩ khẩn trương đưa phương tiện về nơi tránh bão an toàn. Công an Đặc khu chủ động làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân nhất là các phương tiện trên bờ đường dạo âu cảng theo phương án.

Văn phòng UBND đặc khu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đặc khu và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nơi ở tại nhà thi đấu đa năng sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân, ngư dân đến tránh bão an toàn.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kêu gọi phương tiện di chuyển tránh trú bão

Ban quản lý cảng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Công an Đặc khu, Ban chỉ huy Quân sự Đặc khu, Trưởng khu dân cư số 2 tổ chức chuẩn bị sơ tán 8 hộ dân khu vực mép nước đường dạo âu cảng khi có nhu cầu.

Hiện, lực lượng chức năng trên đảo Bạch Long Vĩ vẫn tiếp tục thông tin, kêu gọi các phương tiện còn đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn. Đôn đốc, hướng dẫn ngư dân trên các phương tiện neo đậu trong âu cảng neo buộc, chằng chống tàu thuyền. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các hộ dân tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, cây trồng, rau màu. Tổ chức phương án di dời các hộ dân ra khỏi khu vực xung yếu để tránh trú bão trong trường hợp bão lớn đổ bộ vào đảo...