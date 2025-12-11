Lên sàn "chớp nhoáng", cổ phiếu VPBankS có gì đặc biệt?

Ngày 11-12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX).

Theo đó, 1,875 tỉ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±20%. Sau khi lên sàn, VPBankS đạt vốn hóa xấp xỉ 64.000 tỉ đồng (tương đương hơn 2,4 tỉ USD).

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng Giám đốc VPBankS, cho biết phiên giao dịch đầu tiên là một cột mốc lịch sử khi gần 1,9 tỉ cổ phiếu VPX chính thức hiện diện trên bảng giá HoSE. Đáng chú ý, sự kiện niêm yết này diễn ra chưa đầy 30 ngày sau khi VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục (so với từ 3 - 6 tháng với quy trình trước đây), huy động gần 12.713 tỉ đồng.

Đợt IPO này thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Dragon Capital và chứng khoán VIX.

Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Từ quy mô vốn chỉ vài trăm tỉ đồng, sau hơn 3 năm, VPBankS đã bứt phá, trở thành một trong ba công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất.

Tổng Giám đốc VPBankS Vũ Hữu Điền thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của VPX trên HoSE

Kết thúc 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; tổng tài sản đạt 62.100 tỉ đồng, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỉ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỉ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỉ đồng. Đồng thời, trong tháng 11, VPBankS cũng chạm cột mốc 1 triệu tài khoản, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch sáng, cổ phiếu VPX đang được giao dịch ở mức 30.400 đồng, giảm 10,3% so với giá mở cửa.

Cổ phiếu VPX vừa lên sàn sáng nay

Trước đó, vào cuối tháng 10, một "ông lớn" khác là Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) cũng đã đưa hơn 2,31 tỉ cổ phiếu lên sàn HoSE chỉ sau một thời gian ngắn IPO. Với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của TCBS đạt hơn 108.000 tỉ đồng ngay phiên chào sân.

Dự kiến trong tháng 12 này, thị trường cũng chờ đợi cổ phiếu VCK của Công ty Chứng khoán VPS chính thức niêm yết sau khi được cấp mã.