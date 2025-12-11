HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lên sàn "chớp nhoáng", cổ phiếu VPBankS có gì đặc biệt?

Thái Phương

(NLĐO) – Chỉ 30 ngày sau thương vụ IPO kỷ lục, công ty chứng khoán của VPBank chính thức đưa cổ phiếu lên sàn, với vốn hóa hơn 2,4 tỉ USD.

Ngày 11-12, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu Công ty chứng khoán VPBank (VPBankS, mã VPX).

Theo đó, 1,875 tỉ cổ phiếu VPX đã niêm yết trên HoSE với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±20%. Sau khi lên sàn, VPBankS đạt vốn hóa xấp xỉ  64.000 tỉ đồng (tương đương hơn 2,4 tỉ USD).

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng Giám đốc VPBankS, cho biết phiên giao dịch đầu tiên là một cột mốc lịch sử khi gần 1,9 tỉ cổ phiếu VPX chính thức hiện diện trên bảng giá HoSE. Đáng chú ý, sự kiện niêm yết này diễn ra chưa đầy 30 ngày sau khi VPBankS hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục (so với từ 3 - 6 tháng với quy trình trước đây), huy động gần 12.713 tỉ đồng.

Đợt IPO này thu hút dòng vốn lớn từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Dragon Capital và chứng khoán VIX.

Đi vào hoạt động từ năm 2022, VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Từ quy mô vốn chỉ vài trăm tỉ đồng, sau hơn 3 năm, VPBankS đã bứt phá, trở thành một trong ba công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất.

Cổ phiếu VPBankS lên sàn: Khám phá dấu ấn lịch sử trong thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc VPBankS Vũ Hữu Điền thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của VPX trên HoSE

Kết thúc 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận lợi nhuận 3.260 tỉ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ; tổng tài sản đạt 62.100 tỉ đồng, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỉ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành.

Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỉ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỉ đồng. Đồng thời, trong tháng 11, VPBankS cũng chạm cột mốc 1 triệu tài khoản, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch sáng, cổ phiếu VPX đang được giao dịch ở mức 30.400 đồng, giảm 10,3% so với giá mở cửa.

Cổ phiếu VPBankS lên sàn: Khám phá dấu ấn lịch sử trong thị trường chứng khoán - Ảnh 2.

Cổ phiếu VPX vừa lên sàn sáng nay

Trước đó, vào cuối tháng 10, một "ông lớn" khác là Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX) cũng đã đưa hơn 2,31 tỉ cổ phiếu lên sàn HoSE chỉ sau một thời gian ngắn IPO. Với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu, vốn hóa của TCBS đạt hơn 108.000 tỉ đồng ngay phiên chào sân.

Dự kiến trong tháng 12 này, thị trường cũng chờ đợi cổ phiếu VCK của Công ty Chứng khoán VPS chính thức niêm yết sau khi được cấp mã.

Tin liên quan

Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

Chứng khoán Việt Nam không có bong bóng, xác suất tăng điểm tháng 12 tới 75%

(NLĐO)- Chứng khoán SSI nâng dự báo VN-Index năm 2026 lên 1.920 điểm và khẳng định chứng khoán Việt Nam không có bong bóng

Cuối năm, hàng loạt công ty trên sàn chứng khoán thay đổi nhân sự chủ chốt

(NLĐO) - Một số công ty niêm yết trên sàn chứng khoán thay đổi nhân sự chủ chốt, gồm chủ tịch, phó chủ tịch dịp cuối năm, tạo động lực cho năm mới.

Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

(NLĐO) - Thị trường kết tuần ở trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index tăng điểm nhờ sức bật mạnh mẽ của cổ phiếu VIC, trong khi phần còn lại đều suy yếu

