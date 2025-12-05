Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

Phiên giao dịch ngày 5-12, thị trường gặp áp lực chốt lời lớn khiến nhiều nhóm cổ phiếu điều chỉnh, đặc biệt là nhóm bất động sản tầm trung và chứng khoán, những ngành đã tăng mạnh trước đó.

Dù vậy, sự suy giảm không biến thành hiệu ứng tiêu cực dây chuyền nhờ dòng tiền lớn bất ngờ dồn vào nhóm trụ, trong đó VIC của Tập đoàn Vingroup là tâm điểm.

Cổ phiếu này tăng kịch trần (7%) trong ngày chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 1:1 và chốt phiên tại 142.800 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).

Dòng vốn lớn đổ vào những cổ phiếu lớn nhất thị trường đã kéo VN-Index hơn 4 điểm, chốt phiên tại 1.741,32 điểm dù độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá với 211 mã đỏ, chỉ 101 mã xanh và 54 mã đứng yên.

Cùng "họ", mã VHM (Vinhomes) cũng giữ nhịp tốt với mức tăng 1,7%, đạt 107.000 đồng. Nhờ cặp đôi này, chỉ số ngành bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng 2,39%, dẫn đầu toàn thị trường.

Trớ trêu thay, trong khi các "anh cả" bất động sản thăng hoa, thì nhóm bất động sản tầm trung lại chịu cảnh đỏ sàn. Hàng loạt mã "quốc dân" như CEO giảm 3%, DXG giảm 2,6%, DIG giảm 1,2%... chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường. Ảnh: AI - V.Vinh

Tương tự, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kéo chỉ số vượt đỉnh 1.730 ở các phiên trước, nhóm ngân hàng và chứng khoán đã bước vào nhịp nghỉ ngơi cần thiết.

Rổ VN30 ghi nhận sự sụt giảm 4,03 điểm (-0,20%), về mức 1.975,5 điểm, nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của nhóm tài chính. Hầu hết các mã ngân hàng đều giảm điểm: MBB (-2,1%), TCB (-2%), STB (-2%), VPB (-1,3%)....

Nhóm chứng khoán cũng không khả quan hơn khi sắc đỏ bao trùm diện rộng. Các mã đầu ngành như SSI (-1,7%), VND (-1,6%), HCM (-0,7%) đều quay đầu giảm điểm trước áp lực bán mạnh. Chỉ số ngành tài chính chung giảm 1,25%, trở thành gánh nặng lớn nhất cản bước đà tăng của thị trường.

Một điểm trừ khác là động thái bán ròng mạnh tay của khối ngoại. Họ đã bán ròng 605,21 tỉ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi mua ròng nhẹ đan xen trước đó.

Tâm điểm bán ròng lại chính là... VIC (bán ròng 137,96 tỉ đồng) và SSI (136,68 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, họ gom mạnh MBB (158,94 tỉ đồng) và HPG (84,33 tỉ đồng). Việc VIC bị khối ngoại bán ròng trăm tỉ nhưng vẫn tăng trần cho thấy dòng tiền nội cân lệnh là cực kỳ khủng khiếp.

Thanh khoản thị trường có sự sụt giảm so với các phiên bùng nổ giữa tuần, với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 20.053 tỉ đồng. Điều này cho thấy tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư khi kỳ nghỉ cuối tuần đến gần.

Dù vậy, kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12, VN-Index đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, xác lập vững chắc vùng giá trên 1.740 điểm.



Theo giới phân tích, phiên 5-12 cho thấy vai trò giữ nhịp của nhóm vốn hóa lớn đối với chỉ số VN-Index trong giai đoạn dòng tiền có xu hướng lưỡng lự và thận trọng. Sự phân hóa tăng mạnh, khoảng cách giữa những cổ phiếu thu hút dòng tiền dài hạn và nhóm mang tính đầu cơ cao ngày càng rõ.

Sự tăng tốc của VIC cũng kéo giá trị tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng (chủ tịch tập đoàn Vingroup), lên mức 24,7 tỉ USD, cao hơn gần bốn lần so với đầu năm và lập đỉnh mới trên bảng xếp hạng tài sản toàn cầu.





