Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường chứng khoán

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Thị trường kết tuần ở trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi VN-Index tăng điểm nhờ sức bật mạnh mẽ của cổ phiếu VIC, trong khi phần còn lại đều suy yếu

Phiên giao dịch ngày 5-12, thị trường gặp áp lực chốt lời lớn khiến nhiều nhóm cổ phiếu điều chỉnh, đặc biệt là nhóm bất động sản tầm trung và chứng khoán, những ngành đã tăng mạnh trước đó. 

Dù vậy, sự suy giảm không biến thành hiệu ứng tiêu cực dây chuyền nhờ dòng tiền lớn bất ngờ dồn vào nhóm trụ, trong đó VIC của Tập đoàn Vingroup là tâm điểm. 

Cổ phiếu này tăng kịch trần (7%) trong ngày chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 1:1 và chốt phiên tại 142.800 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh). 

Dòng vốn lớn đổ vào những cổ phiếu lớn nhất thị trường đã kéo VN-Index hơn 4 điểm, chốt phiên tại 1.741,32 điểm dù độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá với 211 mã đỏ, chỉ 101 mã xanh và 54 mã đứng yên. 

Cùng "họ", mã VHM (Vinhomes) cũng giữ nhịp tốt với mức tăng 1,7%, đạt 107.000 đồng. Nhờ cặp đôi này, chỉ số ngành bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng 2,39%, dẫn đầu toàn thị trường.

Trớ trêu thay, trong khi các "anh cả" bất động sản thăng hoa, thì nhóm bất động sản tầm trung lại chịu cảnh đỏ sàn. Hàng loạt mã "quốc dân" như CEO giảm 3%, DXG giảm 2,6%, DIG giảm 1,2%... chìm trong sắc đỏ. 

Thị trường chứng khoán VN - Index và sức bật của cổ phiếu VIC cuối tuần 5 - 12 - Ảnh 1.

Cổ phiếu VIC và phần còn lại của thị trường. Ảnh: AI - V.Vinh

Tương tự, sau khi hoàn thành nhiệm vụ kéo chỉ số vượt đỉnh 1.730 ở các phiên trước, nhóm ngân hàng và chứng khoán đã bước vào nhịp nghỉ ngơi cần thiết.

Rổ VN30 ghi nhận sự sụt giảm 4,03 điểm (-0,20%), về mức 1.975,5 điểm, nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của nhóm tài chính. Hầu hết các mã ngân hàng đều giảm điểm: MBB (-2,1%), TCB (-2%), STB (-2%), VPB (-1,3%)....

Nhóm chứng khoán cũng không khả quan hơn khi sắc đỏ bao trùm diện rộng. Các mã đầu ngành như SSI (-1,7%), VND (-1,6%), HCM (-0,7%) đều quay đầu giảm điểm trước áp lực bán mạnh. Chỉ số ngành tài chính chung giảm 1,25%, trở thành gánh nặng lớn nhất cản bước đà tăng của thị trường.

Một điểm trừ khác là động thái bán ròng mạnh tay của khối ngoại. Họ đã bán ròng 605,21 tỉ đồng trên toàn thị trường, chấm dứt chuỗi mua ròng nhẹ đan xen trước đó.

Tâm điểm bán ròng lại chính là... VIC (bán ròng 137,96 tỉ đồng) và SSI (136,68 tỉ đồng). Ở chiều ngược lại, họ gom mạnh MBB (158,94 tỉ đồng) và HPG (84,33 tỉ đồng). Việc VIC bị khối ngoại bán ròng trăm tỉ nhưng vẫn tăng trần cho thấy dòng tiền nội cân lệnh là cực kỳ khủng khiếp.

Thanh khoản thị trường có sự sụt giảm so với các phiên bùng nổ giữa tuần, với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 20.053 tỉ đồng. Điều này cho thấy tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư khi kỳ nghỉ cuối tuần đến gần.

Dù vậy, kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 12, VN-Index đã có 3 phiên tăng điểm liên tiếp, xác lập vững chắc vùng giá trên 1.740 điểm. 

Theo giới phân tích, phiên 5-12 cho thấy vai trò giữ nhịp của nhóm vốn hóa lớn đối với chỉ số VN-Index trong giai đoạn dòng tiền có xu hướng lưỡng lự và thận trọng. Sự phân hóa tăng mạnh, khoảng cách giữa những cổ phiếu thu hút dòng tiền dài hạn và nhóm mang tính đầu cơ cao ngày càng rõ.

Sự tăng tốc của VIC cũng kéo giá trị tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng (chủ tịch tập đoàn Vingroup), lên mức 24,7 tỉ USD, cao hơn gần bốn lần so với đầu năm và lập đỉnh mới trên bảng xếp hạng tài sản toàn cầu.


Tin liên quan

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thay biểu tượng "bò tót tấn công" sau 25 năm?

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thay biểu tượng "bò tót tấn công" sau 25 năm?

(NLĐO)- Biểu tượng "bò tót tấn công" tại HoSE vừa được thay mới với kỳ vọng mang lại sự tích cực cho thị trường chứng khoán sau 25 năm vận hành.

Chứng khoán ngày 4-12: Dòng tiền "xoay tua" sang cổ phiếu bất động sản

(NLĐO) - Rung lắc xuất hiện ở nhóm "vua", nhưng dòng tiền xoay sang bất động sản và chứng khoán, giúp VN-Index tăng phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản tỉ đô

Chứng khoán ngày 3-12: Cổ phiếu "vua" nổi sóng, VN-Index bứt phá dũng mãnh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 3-12, thị trường chứng khoán chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của dòng tiền lớn.

bất động sản nhà đầu tư tập đoàn vingroup ngành tài chính phiên giao dịch Phạm Nhật Vượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo