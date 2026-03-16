Giải trí

Leonardo DiCaprio hài hước, đáng yêu bên người mẫu trẻ

Minh Khuê

(NLĐO) - Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, công khai chuyện yêu đương với người mẫu Vittoria Ceretti, 27 tuổi khi đưa cô tham gia Lễ trao Giải Oscar 2026.

Leonardo DiCaprio là một trong các ứng viên đường đua tượng Oscar 2026 với vai Bob Ferguson trong phim "One Battle After Another". Tuy nhiên, trước khi lễ trao giải diễn ra, anh đã được dự đoán khó chạm tay tượng vàng năm nay.

Dẫu vậy, tài tử này vẫn nhiệt tình với lễ trao giải. Anh diện bảnh bao, đưa theo cô bạn gái xinh đẹp Vittoria Ceretti đến tham dự.

Leonardo DiCaprio hài hước, đáng yêu bên người mẫu trẻ - Ảnh 1.

Leonardo DiCaprio cùng bạn gái

Leonardo DiCaprio hài hước, đáng yêu bên người mẫu trẻ - Ảnh 2.

Tài tử đưa người yêu tham dự Oscar kể từ lần mới nhất là năm 2020, thời điểm đó anh sánh bước cùng Camilia Morrone

Cả hai được đồn đoán yêu đương vào năm 2023 và mối quan hệ ngày càng bền chặt. Tuy nhiên, việc anh công khai đưa cô sánh bước đến giải thưởng danh giá của điện ảnh thế giới chứng minh vị thế người đẹp này trong lòng Leonardo DiCaprio.

Vittoria Ceretti diện đầm đỏ rực rỡ, kiểu tóc thanh lịch, cười tươi tắn bên bạn trai. Cặp đôi nhanh chóng thành tâm điểm chú ý.

Lần gần nhất Leonardo DiCaprio đưa bạn gái đến Oscar là năm 2020. Khi đó, anh đi cùng Camilia Morrone. Năm 2005, anh sánh bước cùng Gisele Bundchen.

Vốn nổi danh là "vua neme" (hình ảnh, video, hoặc câu nói hài hước, châm biếm được chia sẻ lan truyền rộng rãi và nhanh chóng trên mạng) của Oscar, năm nay, Leonardo DiCaprio lại tiếp tục tạo ra neme mới.

Leonardo DiCaprio hài hước, đáng yêu bên người mẫu trẻ - Ảnh 3.

"Vua neme" lại hài hước

Leonardo DiCaprio hài hước, đáng yêu bên người mẫu trẻ - Ảnh 4.

Việc bị trêu chọc đã thành quen

Vẻ mặt vừa thích thú vừa bối rối của tài tử này khi ống kính lia đến lúc danh hài Conan O'Brien - MC lễ trao giải, yêu cầu anh làm neme về cảm giác không đồng ý với điều này, lan rộng trên mạng xã hội X, Instagram, TikTok.

Không chỉ vậy, Leonardo DiCaprio còn có biểu cảm bẽn lẽn khi bị diễn viên Rose Byrne chọc ghẹo chuyện đưa bạn gái đến lễ trao giải. Việc trêu chọc chuyện yêu đương, bạn gái trẻ của Leonardo DiCaprio đã xảy ra không ít lần tại Oscar.

Dù không thắng giải hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc", phim của Leonardo DiCaprio giành được giải "Phim hay nhất".

Leonardo DiCaprio hài hước, đáng yêu bên người mẫu trẻ - Ảnh 5.

Leonardo DiCaprio bạn gái Oscar 2026
