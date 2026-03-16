Văn hóa - Văn nghệ

Thảm đỏ Oscar 2026: Minh tinh Jessie Buckley khoe sắc rực rỡ

Minh Khuê

(NLĐO) - Thảm đỏ Lễ trao Giải Oscar 2026 đang diễn ra tưng bừng tại Nhà hát Dolby, Los Angeles - Mỹ sáng 16-3 (giờ Việt).

Lễ trao Giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên ABC và phát trực tuyến trên Hulu, Disney+. Ngôi sao Conan O'Brien trở lại vai trò MC.

Các hạng mục chính năm nay có sự "bám đuổi" sát nút, khó dự đoán cho giới chuyên môn. Tuy nhiên, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" gần như tìm ra chủ nhận tượng vàng.

Sáng mai, trực tuyến Lễ trao Giải Oscar 2026 - Ảnh 1.

Michael B. Jordan. Ảnh: AP

Đó là minh tinh Jessie Buckley với vai diễn trong phim "Hamnet". Cô đã "càn quét" giải thưởng: Quả cầu vàng, BAFTA, Critics' Choice Awards và Actor Awards. Đây đều là những giải tiền Oscar giá trị và những diễn viên giành chiến thắng các giải này đều có cơ hội được xướng tên tại Oscar.

Việc Jessie Buckley thắng hết các giải chứng tỏ cô được giới chuyên môn xem trọng và khó có người vượt được ở hạng mục này.

Hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" đang "đặt lên bàn cân" hai cái tên là Timothée Chalamet trong vai vận động viên bóng bàn Marty Mauser phim "Marty Supreme" và Michael B. Jordan vai anh em sinh đôi trong "Sinners".

Hạng mục "Phim hay nhất" cũng là cuộc "đuổi bám" ngoạn mục giữa hai phim gồm "Sinners" và "One Battle After Another".




