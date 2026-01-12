Leonardo DiCaprio thua dưới tay "chàng thơ nước Pháp" Timothée Chalamet

Phim có tựa Việt là "Trận chiến sau trận chiến", do Paul Thomas Anderson đạo diễn, Warner Bros. Pictures sản xuất. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết năm 1990 của tác giả Thomas Pynchon Vineland.

Trong phim, Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một nhà cách mạng có phong cách lập dị, luộm thuộm. Anh và vợ (do Teyana Taylor thủ vai) cùng tham gia một nhóm lực lượng cách mạng nổi dậy mang tên French 75. Khoảng thời gian Bob Ferguson và vợ tham gia rất nhiều cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội và cuộc cách mạng thành công.

Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson trong phim

Tác phẩm quy tụ nhiều ngôi sao

Tuy nhiên, cả hai vô tình đắc tội với Steven J. Lockjaw (do Sean Penn thủ vai) và gây ra hậu quả về sau, dồn lên người con gái Willa của cả hai (do Chase Infiniti thủ vai).

Steven J.Lockjaw là một sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ghi hận với vợ chồng Bob Ferguson và dường như là người đứng đằng sau việc bắt cóc Willa.

Xuyên suốt bộ phim sẽ là đoạn hành trình của Bob Ferguson tìm kiếm con gái và Willa cũng chạy đua với thời gian để tái khởi động nhóm French 75, gây nên một cuộc nổi dậy chống lại kẻ thù cũ.

"Trận chiến sau trận chiến" được vinh danh hạng mục "Phim hay nhất" thể loại hài kịch hoặc nhạc kịch ở mảng điện ảnh. Ngoài chiến thắng này, phim còn mang về 3 chiến thắng cá nhân khác gồm: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Teyana Taylor, Kịch bản xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất - Paul Thomas Anderson.

Paul Thomas Anderson được vinh danh. Ảnh: AP

Teyana Taylor hạnh phúc. Ảnh: AP

Nguồn ảnh: AP

Leonardo DiCaprio trắng tay. Ảnh: AP

Điều đáng tiếc, Leonardo DiCaprio lại vuột mất Quả cầu vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc vào tay Timothée Chalamet. Ngôi sao trẻ này giành chiến thắng nhờ vai diễn Marty Mauser trong phim hài "Marty Supreme".

Timothée Chalamet với Quả cầu vàng đầu tiên. Nguồn ảnh: AP

Nhiều Quả cầu vàng tìm thấy chủ nhân

Phim điện ảnh "Hamnet" do Chlóe Zhao đạo diễn, Steven Spielberg và Sam Mendes sản xuất, được vinh danh hai hạng mục: "phim hay nhất" thể loại chính kịch và một chiến thắng cá nhân của nữ diễn viên Jessie Buckley với hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Đoàn phim "Hamnet" hân hoan. Nguồn ảnh: AP

Ở mảng truyền hình, "Adolescence" của Netflix thắng đậm với 4 hạng mục gồm: "Phim truyền hình ngắn, loạt phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình hay nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" dành cho Erin Doherty, "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình ngắn, loạt phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình" dành cho Stephen Graham, "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" dành cho Owen Cooper.

Phim "The Studio" thắng hạng mục "Phim truyền hình hay nhất" thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch. Phim "The Pitt" thắng hạng mục "Phim truyền hình hay nhất" thể loại chính kịch.

Ngoài ra, một số hạng mục khác cũng tìm được chủ nhân tượng vàng. Lễ trao Giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra tối 11-1 tại Los Angeles – Mỹ (giờ địa phương).

Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới.