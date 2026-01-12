HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim có anh tham gia thắng đậm Quả cầu vàng 2026

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim "One Battle After Another" có Leonardo DiCaprio đóng chính thắng hạng mục "phim hay nhất" tại Quả cầu vàng 2026 và ba hạng mục khác.

Leonardo DiCaprio thua dưới tay "chàng thơ nước Pháp" Timothée Chalamet

Phim có tựa Việt là "Trận chiến sau trận chiến", do Paul Thomas Anderson đạo diễn, Warner Bros. Pictures sản xuất. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết năm 1990 của tác giả Thomas Pynchon Vineland.

Trong phim, Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một nhà cách mạng có phong cách lập dị, luộm thuộm. Anh và vợ (do Teyana Taylor thủ vai) cùng tham gia một nhóm lực lượng cách mạng nổi dậy mang tên French 75. Khoảng thời gian Bob Ferguson và vợ tham gia rất nhiều cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội và cuộc cách mạng thành công.

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 1.

Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson trong phim

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 2.

Tác phẩm quy tụ nhiều ngôi sao

Tuy nhiên, cả hai vô tình đắc tội với Steven J. Lockjaw (do Sean Penn thủ vai) và gây ra hậu quả về sau, dồn lên người con gái Willa của cả hai (do Chase Infiniti thủ vai).

Steven J.Lockjaw là một sĩ quan cảnh sát theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ghi hận với vợ chồng Bob Ferguson và dường như là người đứng đằng sau việc bắt cóc Willa.

Xuyên suốt bộ phim sẽ là đoạn hành trình của Bob Ferguson tìm kiếm con gái và Willa cũng chạy đua với thời gian để tái khởi động nhóm French 75, gây nên một cuộc nổi dậy chống lại kẻ thù cũ.

"Trận chiến sau trận chiến" được vinh danh hạng mục "Phim hay nhất" thể loại hài kịch hoặc nhạc kịch ở mảng điện ảnh. Ngoài chiến thắng này, phim còn mang về 3 chiến thắng cá nhân khác gồm: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Teyana Taylor, Kịch bản xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất - Paul Thomas Anderson.

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 3.

Paul Thomas Anderson được vinh danh. Ảnh: AP

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 4.

Teyana Taylor hạnh phúc. Ảnh: AP

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: AP

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 6.

Leonardo DiCaprio trắng tay. Ảnh: AP

Điều đáng tiếc, Leonardo DiCaprio lại vuột mất Quả cầu vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc vào tay Timothée Chalamet. Ngôi sao trẻ này giành chiến thắng nhờ vai diễn Marty Mauser trong phim hài "Marty Supreme".

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 7.

Timothée Chalamet với Quả cầu vàng đầu tiên. Nguồn ảnh: AP

Nhiều Quả cầu vàng tìm thấy chủ nhân

Phim điện ảnh "Hamnet" do Chlóe Zhao đạo diễn, Steven Spielberg và Sam Mendes sản xuất, được vinh danh hai hạng mục: "phim hay nhất" thể loại chính kịch và một chiến thắng cá nhân của nữ diễn viên Jessie Buckley với hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Leonardo DiCaprio "trắng tay" nhưng phim anh đóng lại thắng đậm Quả cầu vàng 2026 - Ảnh 8.

Đoàn phim "Hamnet" hân hoan. Nguồn ảnh: AP

Ở mảng truyền hình, "Adolescence" của Netflix thắng đậm với 4 hạng mục gồm: "Phim truyền hình ngắn, loạt phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình hay nhất", "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" dành cho Erin Doherty, "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình ngắn, loạt phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh dành cho truyền hình" dành cho Stephen Graham, "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" dành cho Owen Cooper.

Phim "The Studio" thắng hạng mục "Phim truyền hình hay nhất" thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch. Phim "The Pitt" thắng hạng mục "Phim truyền hình hay nhất" thể loại chính kịch.

Ngoài ra, một số hạng mục khác cũng tìm được chủ nhân tượng vàng. Lễ trao Giải Quả cầu vàng 2026 diễn ra tối 11-1 tại Los Angeles – Mỹ (giờ địa phương). 

Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao từ khắp nơi trên thế giới.

Tin liên quan

Phim "Oppenheimer" thắng đậm Quả cầu vàng 2024

Phim "Oppenheimer" thắng đậm Quả cầu vàng 2024

Phim "Oppenheimer" do Christopher Nolan đạo diễn đã chiến thắng 5/8 đề cử Quả cầu vàng 2024, trong đó có hạng mục quan trọng nhất là "Phim điện ảnh xuất sắc nhất thể loại chính kịch".

Diễn viên gốc Việt vượt Brad Pitt thắng Quả cầu vàng 2023

(NLĐO) – Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy đã vượt các ứng cử viên, trong đó có Brad Pitt, để giành chiến thắng hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc” mảng điện ảnh tại Quả cầu vàng 2023.

Minh tinh Demi Moore lần đầu thắng "Quả cầu vàng"

(NLĐO) – Minh tinh Demi Moore đã vô cùng bất ngờ khi khi lần đầu tiên được xướng tên chiến thắng tại Giải "Quả cầu vàng" 2025.

Leonardo DiCaprio trắng tay Trận chiến sau trận chiến Quả cầu vàng 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo