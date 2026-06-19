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Giải trí

Lexxy gây bất ngờ với hình ảnh tự tin, quyến rũ

Yến Anh

(NLĐO)- Lexxy, con gái nhạc sĩ - ca sĩ Tú Dưa, gây bất ngờ với hình ảnh tự tin và trưởng thành trong EP đầu tay được đầu tư công phu và chuyên nghiệp.

Một năm sau khi ra mắt MV đầu tay "Bật đèn xanh", Lexxy - giọng ca Gen Z tiếp tục gây chú ý khi tung EP đầu tay gồm loạt ca khúc được đầu tư công phu từ âm nhạc, vũ đạo tới bối cảnh, hình ảnh như: Intro Flexxy, Bật đèn xanh, Niệm Chíll, Trạng thái mơ hồ và Badplayah.

Lexxy gây bất ngờ với hình ảnh tự tin, quyến rũ - Ảnh 1.

Lexxy, con gái nhạc sĩ - ca sĩ Tú Dưa, gây bất ngờ với hình ảnh tự tin và trưởng thành

Các ca khúc có điểm chung là giai điệu bắt tai và Lexxy luôn xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, hiện đại với phong cách ăn mặc phá cách, sexy và hợp thời.

Đặc biệt, phần vũ đạo trong MV "Bad Playah" được đánh giá cao cho thấy nữ ca sĩ và ê-kíp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn ra mắt này.

Sản phẩm này của Lexxy có sự góp mặt của giám đốc âm nhạc Drum7 - nhà sản xuất trẻ đứng sau thành công nhiều bản hit của Văn Mai Hương, Bảo Anh, B Ray, Quang Hùng Masted... Với cô, mini-album "Flexxy" là một sản phẩm đầu tay trong nghệ thuật, đồng thời cũng là một chương mới trong hành trình của mình.

Lexxy gây bất ngờ với hình ảnh tự tin, quyến rũ - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ cho biết EP lần này không phải là một cuộc thử sức hoàn toàn mới mà là một phiên bản rõ ràng và táo bạo hơn của chính cô. Cô chỉ đang kể câu chuyện của mình một cách chân thật và mạnh mẽ hơn trước. "Dù đang độc thân hay đang yêu, chúng ta hãy luôn bảo vệ được trái tim và đều xứng đáng được tôn trọng"- Lexxy bày tỏ.

Lexxy gây bất ngờ với hình ảnh tự tin, quyến rũ - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ cũng mong khán giả không chỉ thưởng thức âm nhạc để giải trí mà còn tìm thấy sự đồng cảm và nguồn cảm hứng để thêm tự tin vào bản thân.

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và "nữ hoàng wushu" Thuý Hiền. Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, Lexxy sớm bộc lộ tài năng và dấn thân vào lĩnh vực biểu diễn. Sản phẩm "Bật đèn xanh" của nữ ca sĩ mang phong cách hip-hop nữ tính, quyến rũ, được đánh giá là "đo ni đóng giày" cho chất giọng trầm khàn và phong cách hiện đại, sắc sảo của nữ ca sĩ trẻ.

Lexxy gây bất ngờ với hình ảnh tự tin, quyến rũ - Ảnh 4.

 

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