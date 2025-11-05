LHP Việt Nam XXIV: Biểu tượng của niềm tự hào điện ảnh dân tộc

Ngày 5-11 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch (VH-TT-DL) phối hợp với UBND TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy chủ trì họp báo.



Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại họp báo. Ảnh: Lan Anh

Phát biểu tại họp báo, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh vừa gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, LHP lần này trở thành cơ hội để thành phố khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục - khoa học công nghệ, cũng như là điểm hẹn mới của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan phim, khẳng định sau 23 kỳ tổ chức, LHP Việt Nam đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào điện ảnh dân tộc.

"Mỗi kỳ liên hoan là một dịp để nhìn lại, để khẳng định bước tiến mới của điện ảnh Việt Nam, và quan trọng hơn, là gửi gắm niềm tin vào thế hệ làm phim trẻ - những người đang viết tiếp câu chuyện điện ảnh Việt trong kỷ nguyên số. LHP Việt Nam lần thứ XXIV là dịp để chúng ta tôn vinh nghệ sĩ, trân trọng sự sáng tạo, lan tỏa niềm tự hào văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa điện ảnh và du lịch, giữa văn hóa và kinh tế sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước"- Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông bày tỏ.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho hay LHP Việt Nam lần thứ XXIV cũng lần đầu tiên mời đại diện 34 Sở VH-TT; Sở VH-TT-DL, Trung tâm chiếu phim lưu động để gặp mặt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm sao thu hút được các đoàn làm phim đến quay phim

Theo Bộ VH-TT-DL, với khẩu hiệu "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", LHP Việt Nam lần thứ XXIV từ 21 đến 25-11 tại TP HCM không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn khẳng định bản lĩnh và khát vọng của nền điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Liên hoan năm nay cũng có số lượng phim dự thi lớn nhất so với các kỳ trước: 202 phim; trong đó có 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.

Điểm nhấn của kỳ liên hoan này là quy mô tổ chức và tính đại diện của lực lượng tham gia. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có hơn 500 đại biểu tại TP HCM, gồm nghệ sĩ điện ảnh, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, các đơn vị phát hành - phổ biến phim, cơ quan quản lý, cùng giới truyền thông.

Cùng với đó là sự hiện diện của 34 đơn vị chiếu bóng lưu động của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, gặp mặt trao đổi về công tác quảng bá phim cũng như phương cách trình chiếu phim phục nhân dân.

Thông tin về tiêu chí chọn phim dự thi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết số lượng phim được tuyển chọn dự thi năm nay vẫn giữ ở mức dưới 50% tổng số phim gửi về dự thi để chọn những gì tinh túy nhất, đặc sắc nhất đưa vào phần dự thi. Phần dự thi không mở rộng quá nhiều về vòng dự thi.

"Tiêu chí của các phim được chọn lần này chủ yếu hướng tới nắm bắt hơi thở thời đại, hướng đi của đất nước, sự phát triển toàn diện mà đất nước hướng tới. Đặc biệt, phát triển bền vững và hội nhập là vấn đề quan trọng trong chủ đề liên hoan lần này. Trong các hội thảo, chúng tôi cũng tập trung thảo luận về vấn đề này" - ông Tạ Quang Đông nói.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động dày đặc. Trong đó, Tuần phim chào mừng LHP diễn ra từ ngày 15 đến 20-11 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuần phim là cơ hội để công chúng được thưởng thức 15 bộ phim được chọn để trình chiếu miễn phí: "Vầng trăng thơ ấu"; "Đào, Phở và Piano"; "Mùi cỏ cháy"; "Hồng Hà nữ sĩ"; "Bình minh đỏ"; "Hoa nhài"; "Người trở về"; "Truyền thuyết Quán Tiên"; "Ngã ba Đồng Lộc"; "Hà Nội 12 ngày đêm"; "Nhà tiên tri"; "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"; "Những người viết huyền thoại"; "Sống cùng lịch sử"; "Chim vành khuyên"; "Vợ chồng A Phủ"; "Sao tháng Tám"; "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm"...

Đặc biệt, bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được trình chiếu trong Tuần phim nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước và tình yêu điện ảnh đến với khán giả: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP HCM.

Ngoài ra, LHP Việt Nam lần thứ XXIV cũng lần đầu tiên mời đại diện 34 Sở VH-TT; Sở VH-TT-DL, Trung tâm chiếu phim lưu động để gặp mặt trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm sao thu hút được các đoàn làm phim đến quay phim.

Trong khuôn khổ LHP cũng sẽ diễn ra các cuộc tọa đàm và hội thảo nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh như: Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới; thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương; phát huy giá trị tư liệu hình ảnh động lưu trữ trong tình hình hiện nay nhằm tạo môi trường kết nối giữa các cấp quản lý, các nhà hoạt động điện ảnh trong nước và quốc tế.

Cùng với đó là triển lãm ảnh TP HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25-11. Triển lãm dự kiến sẽ giới thiệu khoảng 250 hình ảnh được in trích từ các tư liệu, tác phẩm điện ảnh về bối cảnh quay phim, con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TP HCM.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết thêm, năm nay, liên hoan phim sẽ có 3 bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL dành cho các đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất, cá nhân Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển điện ảnh và quảng bá hình ảnh Việt Nam, cá nhân người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển điện ảnh và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đây được xác định là những hạng mục quan trọng để đưa điện ảnh và hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.