Ngày 15-9, Trường ĐH Hoa Sen thông báo phim ngắn "Cách một đại dịch kết thúc" của 2 nữ sinh viên ngành quản trị công nghệ truyền thông là Đặng Thùy Trang và Nguyễn Lê Uyển Thư đã xuất sắc đoạt giải Special Mention tại CinemaSHORT Asia 2025.

Đây là liên hoan phim ngắn châu Á do CinemaWorld (Singapore) tổ chức thường niên, quy tụ 699 dự án từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. "Cách một đại dịch kết thúc" là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh tại liên hoan phim này.

Ngoài ra, "Cách một đại dịch kết thúc" cũng là một trong 31 tác phẩm được chọn chấm giải tại EOS 2025 (End of semester screening) - hoạt động công chiếu phim cuối khóa thường niên của ngành quản trị công nghệ truyền thông, diễn ra vào tối 14-9. Sau buổi công chiếu, nhóm tiếp tục "ẵm" giải thưởng phim ngắn có ý tưởng sáng tạo nhất.

Giải phim xuất sắc nhất EOS 2025 thuộc về phim ngắn "Nửa đêm nổi hứng đi cắt tóc" sinh viên Nguyễn Anh Thạch.

Những thước phim ấn tượng trong phim ngắn “Cách một đại dịch kết thúc” giúp 2 đạo diễn trẻ giành nhiều giải thưởng ấn tượng

Theo bà Trần Thị Hải Yến, đại diện nhà sản xuất, các tác phẩm tham gia công chiếu cuối khóa năm nay rất đa dạng về thể loại, đề tài, quay rất đẹp và chỉn chu. Đặc biệt, thể loại phim ngắn năm nay gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.

Từ 2015 đến nay, EOS đã thu hút 4.000 sinh viên tham gia với hơn 700 tác phẩm ở đa thể loại được công chiếu.

Các tác phẩm được trao giải tại buổi Gala công chiếu EOS 2025

Trong đó, tổng số lượng tác phẩm gửi về EOS 2025 là 60 tác phẩm với 5 thể loại gồm: Phim tài liệu, phim ngắn, TVC, MV, chương trình truyền hình.