Lịch âm hôm nay (9-1) và những thông tin tham khảo

Lịch Âm hôm nay, ngày Nhâm Thân, dựa theo Thiên Can Địa Chi thì thuộc hành Kim. Theo quan niệm của người xưa, ngày Nhân Thân là ngày Thoa Nhật, là ngày tốt vừa (tiểu cát), là ngày địa chi sinh xuất thiên can. Trong ngày này, con người dễ đoàn kết, công việc ít gặp trở ngại, khả năng thành công cao, nên có thể tiến hành mọi việc.

Cũng theo Lịch Âm hôm nay, những người thuộc mệnh Thủy hay mệnh Mộc sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong ngày Âm lịch 9-1.

Theo lịch Âm hôm nay, nếu tiến hành các việc sau thì sẽ thuận lợi:

Ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, kết giao bạn bè; tTham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng; tổ chức các buổi tiệc, lễ hội; tham gia các hoạt động thể thao, giải trí.

Dù theo Lịch Vạn Niên, ngày Âm lịch Nhâm Thân, 28-11, là ngày tốt cho mọi việc nhưng cũng nên cân nhắc khi tiến hành làm các việc sau:

Khai trương, động thổ, khởi công, cưới xin, đổ móng, sửa chữa nhà cửa, trả nợ, vay mượn tiền bạc

Còn theo các chuyên gia nghiên cứu về can chi, ngũ hành, dù là ngày tốt hay xấu thì trong ngày có các khung giờ hoàng đạo (tốt), hắc đạo (xấu). Do đó, khi tiến hành các công việc trong hôm nay, cần lưu ý tránh các giờ hắc đạo để khỏi gặp phải những điều không may mắn.

Giờ hoàng đạo trong lịch âm hôm nay, 9-1:

Giờ Tý (23 - 1 giờ): Là giờ tốt nhất trong ngày. Giờ Tỵ (9 - 11 giờ): Mọi việc đều tốt lành, nếu có xuất hành thì sẽ bình an. Giờ Ngọ (11 - 13 giờ): Rất tốt cho việc cầu tài lộc. Giờ Sửu (1 - 3 giờ): Có lợi cho việc gặp gỡ, kết giao, thăng quan tiến chức. Giờ Mùi (13 - 15 giờ) cũng là những giờ tốt trong ngày, thích hợp cho các công việc như

Giờ hắc đạo:

Giờ Dần (3 - 5 giờ): Không tốt cho việc dời nhà, làm nhà, tang lễ. Giờ Mão (5 - 7 giờ): Không tốt cho việc xuất hành, di chuyển. Giờ Thìn (7 - 9 giờ): Xuất hành sẽ gặp nhiều bất lợi. Giờ Thân (15 - 17 giờ): Mọi việc mưu cầu khó thành, nên đề phòng thị phi. Giờ Dậu (17 - 19 giờ): Không tốt trong việc dời nhà, làm nhà, tang lễ. Giờ Hợi (21 - 23 giờ): Không nên xuất hành, sẽ gặp nhiều chuyện bất lợi.