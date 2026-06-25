Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay: Thụy Sĩ và Canada, Nam Phi với Hàn Quốc

Lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 hôm nay (25-6) sẽ khởi tranh với các cuộc đối đầu tại bảng B lúc 0 giờ rạng sáng. Bosnia gặp Qatar trên VTV2, trong khi Thụy Sĩ chạm trán Canada trên VTV3, VTV6 và VTV10. Khi cuộc đua giành vé đi tiếp vẫn chưa ngã ngũ, cả bốn đội đều phải hướng tới chiến thắng để tự quyết số phận.

Ở bảng C, Morocco đối đầu Haiti, còn Scotland chạm trán ứng viên vô địch Brazil lúc 5 giờ sáng. Đây được xem là những trận cầu quyết định khi các đội không còn cơ hội sửa sai sau vòng đấu này.

Bảng A sẽ khép lại vòng bảng với hai trận đấu diễn ra đồng thời lúc 8 giờ sáng giữa Nam Phi - Hàn Quốc và Cộng hòa Séc - Mexico.

Việc các bảng thi đấu cùng giờ hứa hẹn tạo nên những diễn biến hấp dẫn, khi thứ hạng có thể thay đổi liên tục theo từng bàn thắng.