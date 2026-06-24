Lượt cuối vòng bảng World Cup 2026: Không chỉ đá để thắng, mà còn đá để tính

Mỗi điểm số không chỉ quyết định thứ hạng trong bảng, mà còn ảnh hưởng đến cuộc đua của các đội hạng ba trên toàn giải.

7 vé đã có chủ, 25 vé vẫn còn mở

World Cup 2026 có 48 đội, chia thành 12 bảng. Hai đội đầu mỗi bảng vào vòng 1/16, tức 24 vé trực tiếp. Ngoài ra, 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất cũng đi tiếp. Tổng cộng có 32 chiếc vé vào vòng knock-out đầu tiên.

8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất cũng đi tiếp

Sau hai lượt trận, mới có 7 đội chắc suất đi tiếp: Mexico, Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Argentina và Colombia.

Trong số này, Mexico, Mỹ, Đức và Argentina thậm chí đã chắc ngôi đầu bảng nhờ cục diện điểm số và đối đầu trực tiếp. Pháp và Na Uy cùng có 6 điểm ở bảng I, đã chắc vé nhưng còn phải gặp nhau để phân định ngôi đầu. Colombia cũng đã chắc vé sau trận thắng Congo, nhưng trận cuối gặp Bồ Đào Nhal vẫn có ý nghĩa lớn trong cuộc đua vị trí số một bảng K.

Điều đó có nghĩa là sau 48 trận, World Cup vẫn còn 25 chiếc vé chưa được trao. Đây mới là con số khiến lượt trận cuối trở nên hấp dẫn. Chính 25 chiếc vé còn lại ấy biến lượt trận thứ ba thành một cuộc đua khổng lồ. Không chỉ có đội nhì bảng phải tính. Đội đứng thứ ba cũng tính. Thậm chí, có những đội mới có 1 điểm vẫn còn hy vọng nếu thắng lượt cuối và chờ các bảng khác.

12 bảng, 12 phép tính khác nhau

Bảng A tưởng như đã rõ vì Mexico chắc vé và chắc ngôi đầu. Nhưng phía sau Mexico, mọi thứ vẫn còn mở. Hàn Quốc có 3 điểm, Czech và Nam Phi cùng có 1 điểm. Trận Nam Phi - Hàn Quốc vì vậy không chỉ là trận cuối vòng bảng, mà là bài kiểm tra bản lĩnh của bóng đá châu Á. Hàn Quốc thắng là rộng cửa đi tiếp. Nhưng nếu hòa hoặc thua, họ có thể bị kéo vào bảng so sánh các đội hạng ba.

12 bảng, 12 phép tính khác nhau

Bảng B còn phức tạp hơn. Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm, Bosnia và Qatar cùng có 1 điểm. Canada - Thụy Sĩ là trận tranh ngôi đầu, nhưng Bosnia và Qatar vẫn còn cơ hội nếu thắng trận còn lại. Đây là bảng rất đúng nghĩa "máy tính": hai đội đầu bảng chưa chắc vị trí, hai đội cuối bảng chưa hết hy vọng.

Bảng C có Brazil và Morocco cùng 4 điểm, Scotland 3 điểm, Haiti chưa có điểm. Brazil và Morocco có lợi thế lớn, nhưng Scotland vẫn đủ sức chen vào nếu thắng Brazil. Một đội mạnh như Brazil vì vậy không chỉ đá để đi tiếp, mà còn đá để giữ ngôi đầu, giữ nhánh đấu và tránh tự đưa mình vào thế khó.

Bảng D có Mỹ chắc ngôi đầu với 6 điểm. Nhưng Úc và Paraguay cùng 3 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm và đã không còn cơ hội. Trận Paraguay - Úc chẳng khác gì một trận knock-out sớm. Đội thắng có thể đi tiếp, đội thua phải nhìn sang bảng hạng ba với tâm trạng thấp thỏm, hoặc chia tay.

Bảng E có Đức chắc ngôi đầu. Nhưng phía sau Đức, Bờ Biển Ngà có 3 điểm, Ecuador và Curacao cùng có 1 điểm. Đây là bảng cho thấy ngay cả những đội nhỏ vẫn còn lý do để đá đến cùng. Một chiến thắng lượt cuối có thể biến đội đang ở nhóm sau thành đội còn hy vọng vào vòng 1/16.

Bảng F rất đáng chú ý với Hà Lan và Nhật Bản cùng 4 điểm, Thụy Điển 3 điểm, Tunisia chưa có điểm và đã bị loại. Nhật Bản đang là điểm tựa lớn nhất của châu Á, nhưng trận gặp Thụy Điển vẫn là một bài kiểm tra nặng. Với 3 điểm, Thụy Điển không thể bị xem là kẻ ngoài cuộc. Một cú sẩy chân của Nhật Bản có thể làm cục diện bảng này đổi chiều.

Bảng G là một trong những bảng khó tính nhất vì chưa đội nào chắc vé. Ai Cập có 4 điểm, Iran và Bỉ cùng có 2 điểm, New Zealand có 1 điểm. Bỉ là đội lớn, nhưng không còn quyền đá bằng tên tuổi. Iran có quyền mơ. New Zealand cũng chưa hết hy vọng. Đây là kiểu bảng mà một bàn thắng có thể đổi cả thứ tự bốn đội.

Bảng H còn gay cấn hơn, Tây Ban Nha có 4 điểm, Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, Saudi Arabia có 1 điểm. Cape Verde là tân binh nhưng đã hòa Tây Ban Nha và Uruguay. Vì vậy, lượt cuối không chỉ là câu chuyện của các ông lớn. Đó còn là câu hỏi: liệu một đội bóng nhỏ có thể biến hai trận hòa lịch sử thành tấm vé thật sự hay không?

Bảng I đã có hai vé thuộc về Pháp và Na Uy, cùng 6 điểm. Nhưng trận Pháp - Na Uy vẫn không hề vô nghĩa, vì ngôi đầu bảng có thể quyết định nhánh đấu. Senegal và Iraq chưa có điểm, nhưng trận đấu giữa họ vẫn còn ý nghĩa danh dự và hy vọng rất hẹp ở nhóm hạng ba.

Bảng J có Argentina chắc ngôi đầu. Áo và Algeria cùng có 3 điểm, Jordan chưa có điểm và đã bị loại. Trận Áo - Algeria vì vậy gần như là trận quyết định tấm vé còn lại. Argentina có thể tính nhân sự, nhưng Áo và Algeria thì không. Với họ, lượt cuối là một trận đấu sinh tử.

Bảng K vừa được làm rõ hơn sau chiến thắng của Colombia trước Congo. Colombia có 6 điểm và chắc vé. Portugal có 4 điểm, Congo 1 điểm, Uzbekistan chưa có điểm. Colombia - Portugal là trận tranh ngôi đầu, còn Congo - Uzbekistan là trận níu kéo hy vọng. Congo đã thua Colombia, nhưng chưa bị loại. Họ vẫn còn một con đường, dù rất hẹp: thắng Uzbekistan và chờ bảng điểm lên tiếng.

Bảng L cũng chưa yên. Anh và Ghana cùng có 4 điểm, Croatia 3 điểm, Panama chưa có điểm và đã hết hy vọng. Anh chưa thể chủ quan sau trận hòa Ghana. Croatia vẫn đủ sức lật lại vị thế. Ghana thì đang đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp. Bảng này cho thấy một đội có 4 điểm vẫn chưa được phép nghĩ rằng mọi chuyện đã xong.

Nhóm 4 điểm gần cửa, nhóm 3 điểm khiến lượt cuối bùng nổ

Sau hai lượt, nhóm 4 điểm gồm Canada, Thụy Sĩ, Brazil, Morocco, Hà Lan, Nhật Bản, Ai Cập, Tây Ban Nha, Portugal, Anh và Ghana. Đây là nhóm gần cửa nhất. Nhiều đội chỉ cần hòa là gần như đi tiếp. Nhưng gần như không có nghĩa là chắc chắn.

Sự khắc nghiệt mà hấp dẫn của thể thức mới: hy vọng được kéo dài, nhưng không chia đều cho tất cả

Với thể thức mới, một đội 4 điểm vẫn có thể rơi xuống thứ ba nếu thua lượt cuối và đội đứng sau thắng. Khi đó, họ phải bước vào cuộc so sánh với các đội hạng ba ở những bảng khác. Nếu hiệu số tốt, họ sống. Nếu hiệu số kém, họ vẫn có thể bị kéo vào vùng nguy hiểm.

Nhóm 3 điểm mới là nhóm khiến lượt cuối nóng nhất: Hàn Quốc, Úc, Paraguay, Bờ Biển Ngà, Scotland, Thụy Điển, Áo, Algeria và Croatia. Đây là nhóm không quá an toàn, nhưng cũng chưa tuyệt vọng. Họ thắng là mở cửa rất rộng. Họ hòa là phải tính. Họ thua là có thể rơi khỏi cuộc chơi.

Nhóm 2 điểm như Bỉ, Iran, Uruguay và Cape Verde lại mang màu sắc khác. Họ chưa thắng nhiều, nhưng vẫn còn nguyên cơ hội nếu thắng lượt cuối. Đặc biệt, Cape Verde là hình ảnh rất tiêu biểu của World Cup 48 đội: một đội nhỏ không còn chỉ đến để chịu trận, mà có thể kéo cả bảng đấu vào thế phải tính với mình.

Nhóm 1 điểm gồm Czech, Nam Phi, Bosnia, Qatar, Ecuador, Curacao, New Zealand, Saudi Arabia và Congo. Họ không còn quyền mơ bằng cảm xúc đơn thuần. Họ phải thắng, rồi chờ hiệu số, đối đầu trực tiếp và nhóm các đội hạng ba.

Còn nhóm chưa có điểm không hoàn toàn giống nhau. Một số đội như Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Jordan và Panama đã hết cửa. Nhưng một số đội khác như Senegal, Iraq hay Uzbekistan vẫn còn hy vọng rất hẹp nhờ chiếc vé hạng ba. Đó là sự khắc nghiệt mà hấp dẫn của thể thức mới: hy vọng được kéo dài, nhưng không chia đều cho tất cả.

Lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 vì vậy không chỉ là phần kết của vòng bảng. Nó là nơi 12 bảng đấu biến thành 12 phép tính sống. Hai trận cùng bảng đá cùng giờ để bảo đảm sự công bằng. Nhưng ngay cả khi công bằng hơn, các đội vẫn phải tính nhiều hơn. Tính điểm. Tính hiệu số. Tính đối đầu trực tiếp. Tính số bàn thắng. Tính thẻ phạt. Tính nhánh đấu. Tính cả việc nên bung sức hay giữ người cho vòng sau. Hàn Quốc vẫn phải vượt qua Nam Phi. Nhật Bản vẫn phải chịu sức ép từ Thụy Điển. Cape Verde vẫn phải biến giấc mơ thành chiến thắng. Bỉ vẫn phải chứng minh mình chưa hết thời. Brazil, Tây Ban Nha, Anh hay Bồ Đào Nha vẫn phải hiểu rằng đi tiếp thôi chưa đủ, mà còn phải đi tiếp bằng con đường tốt nhất.



