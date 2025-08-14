UBND TP HCM ngày 14-8 chính thức ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP HCM.

Theo quy định của UBND TP HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026; Quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt, thiên tai; bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Chi tiết lịch tựu trường, khai giảng năm học mới năm học 2025-2026 ở TP HCM

Theo quy định của UBND TP, ngày nghỉ lễ, Tết được quy định bởi Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn trong năm; nếu nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị theo đúng quy định.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Sau hợp nhất, TP HCM là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước, năm học 2025-2026, TP dự kiến có gần 2,6 triệu học sinh, khoảng 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.