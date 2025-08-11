HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khai giảng năm học mới 2025 - 2026 vào ngày 5-9

Đặng Trinh

(NLĐO) - Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với khai giảng

Chiều 11-8, Bộ GD-ĐT chính thức ban hành khung thời gian, kế hoạch, lịch khai giảng, tựu trường năm học mới, năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc như sau:

Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Cả nước tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2025. Kết thúc học kỳ I trước ngày 18-1-2026. Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6- 2026.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31-7-2026.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12 tháng 6 năm 2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Theo Bộ GD-ĐT, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Bộ GD-ĐT: Cả nước khai giảng năm học mới 2025-2026 vào ngày 5-9 - Ảnh 1.

Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng

Bộ GD-ĐT yêu cầu, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định: Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định tại để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Đồng thời báo cáo Bộ GD-ĐT về:-Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2025 - 2026 trước ngày 10-9-2025. Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 và kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25-6-2026.

Bộ GD-ĐT: Cả nước khai giảng năm học mới 2025-2026 vào ngày 5-9 - Ảnh 2.Phụ huynh ở TP HCM sốt ruột, mong tựu trường sớm để nghỉ Tết dài hơn!

(NLĐO)-Nhiều phụ huynh tỏ ra sốt ruột với lịch tựu trường năm học 2025-2026 để sắp xếp các công việc, kế hoạch phù hợp

Được biết, ngay khi Bộ GD-ĐT ban hành khung thời gian năm học mới 2025 - 2026, Sở GD-ĐT TP HCM cũng đã trình đề xuất lên UBND TP HCM về khung thời gian, kế hoạch năm học mới tại TP HCM. Theo đề xuất của Sở GD-ĐT TP HCM, vào ngày 18-8 (thứ 2) tuần sau, các khối lớp 1, lớp 9, lớp 12 tại TP HCM sẽ chính thức tựu trường.

Tựu trường sớm để nghỉ Tết dài hơn

Lịch nghỉ Tết hằng năm không cố định, mỗi địa phương thực hiện khác nhau khiến nhiều phụ huynh, học sinh tại TP HCM thấp thỏm và ngành giáo dục gặp nhiều áp lực

Nhiều cảm xúc trong ngày 1,7 triệu học sinh TP HCM tựu trường

(NLĐO) - Gần 1,7 triệu học sinh từ bậc tiểu học đến THPT và GDTX tại TP HCM chính thức trở lại trường sau thời gian nghỉ hè. Trước đó, từ ngày 19-8, các trường tiểu học đã cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm

khai giảng năm học khai giảng năm học mới năm học mới Bộ Luật Lao động xét công nhận tốt nghiệp cấp quốc gia Chủ tịch UBND tỉnh
