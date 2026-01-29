Liên Bỉnh Phát, Băng Di cảm ơn “người đặc biệt” khi đoạt giải Mai Vàng 31-2025

Chương trình nghệ thuật Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra từ 20 giờ ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9 và nhiều nền tảng số của Báo Người Lao Động, MCV, VTV9.

NSND Việt Anh và "Em bé Hà Nội" - NSND Lan Hương, 2 nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh nước nhà xướng danh kết quả hai hạng mục "Nam, nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất".

NSND Lan Hương chúc mừng diễn viên Liên Bỉnh Phát đã xuất sắc vượt qua các đề cử, chính thức đoạt danh hiệu "Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất"

Cả khán phòng vỡ òa khi nữ diễn viên Băng Di được xướng danh tại hạng mục "Nữ diễn viên điện ảnh – truyền hình được yêu thích nhất".

Đây là những vai diễn đã vượt ra khỏi khuôn hình, đi vào đời sống cảm xúc của hàng triệu khán giả.

Liên Bỉnh Phát cho biết tim đã đập loạn xạ khi được nghe tên mình được xướng lên trên sân khấu. Phát chia sẻ niềm vui với những người bạn đã cùng đồng hành với mình trong các chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chiến sĩ quả cảm". Đặc biệt Liên Bỉnh Phát chia sẻ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn đến người bạn đã đi cùng mình trong nhiều năm qua - nghệ sĩ Ngọc Kayla.

Băng Di trân trọng sự tin tưởng của đạo diễn Khương Ngọc khi giao cho Băng Di vai Thương - phim "Cục vàng của Ngoại". Hình ảnh bé Su khóc khi bà ngoại mất cuối phim là ký ức tuổi thơ của chính Băng Di.

Khi ông ngoại mất, Băng Di không có mặt. 30 năm qua chưa bao giờ quên được khoảnh khắc đó, không được ở giây phút cuối cùng ông. Băng Di xin tặng giải thưởng cho ông ngoại đã mất. Băng Di cảm ơn chồng sắp cưới đang đứng ngoài Nhà hát Thành phố.