Giải trí

Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải thưởng Kim Chung

Minh Khuê

(NLĐO) – Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát, được vinh danh tại Giải Kim Chung, hiện đã trở lại Việt Nam để tiếp tục "ăn cơm đoàn".

Liên Bỉnh Phát lịch lãm trên thảm đỏ, vui nhộn ngoài hậu trường

Liên Bỉnh Phát là cái tên được nhắc nhiều gần đây khi trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Kim Chung – một trong số những giải thưởng danh giá nhất của Đài Loan (Trung Quốc).

Diện áo dài lên sân khấu nhận giải, Liên Bỉnh Phát chia sẻ: "Ngay lúc này đây, tôi quá hạnh phúc. Tôi xin được cảm ơn Giải Kim Chung vì sự công nhận này. Đây là công sức tập thể, tôi muốn chia sẻ niềm vui đến đại gia đình "Hóa ngoại chi y" (tựa Việt "Bác sĩ tha hương") từ đạo diễn đến các đồng nghiệp diễn viên, sát cánh cùng thực hiện tác phẩm này, giúp vai diễn của tôi đời hơn".

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 1.

Trang phục thảm đỏ của Liên Bỉnh Phát

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 2.

Hậu trường trước khi bước lên thảm đỏ Lễ trao Giải Kim Chung

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 3.

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 4.

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 6.

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 7.

Liên Bỉnh Phát mặc áo dài khi lên sân khấu nhận giải

Anh cũng gửi lời cảm ơn tất cả các khán giả đã xem phim, yêu thích phim, giúp phim được mọi người xem nhiều hơn. Đặc biệt, Liên Bỉnh Phát công bố sẽ dành một phần tiền thưởng đóng góp vào Quỹ Lao động Di cư Đài Loan (Trung Quốc), còn lại sẽ ăn mừng cùng đoàn phim "Hóa ngoại chi y".

Liên Bỉnh Phát nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Trung Quốc cho diễn xuất của anh trong phim.

Sau khi nhận giải, Liên Bỉnh Phát ăn mừng cùng đoàn phim trước khi trở về tiếp tục tất bật với công việc quay phim.

Anh cũng nhanh chóng cập nhật những hình ảnh trang phục mặc trên thảm đỏ lễ trao giải cũng như một số hình ảnh hậu trường cùng các diễn viên trong ê-kíp phim trước và sau khi nhận giải.

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 8.

Trước khi cùng bước lên thảm đỏ

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 9.

Nhí nhố hậu trường

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 10.

Liên Bỉnh Phát từ Dũng "Thiên Lôi" đến bác sĩ Phạm Văn Ninh

Phim dài tập "Bác sĩ tha hương" mở ra góc nhìn sâu sắc về những khó khăn của những người lao động nhập cư, nơi họ đối mặt với không chỉ thử thách trong nghề nghiệp mà còn những rào cản về pháp lý, xã hội.

Để tái hiện trọn vẹn vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh, Liên Bỉnh Phát không ngừng nỗ lực học tiếng Hoa, nghiên cứu các thuật ngữ y khoa chuyên sâu và luyện tập các thao tác y tế chính xác. Anh còn tìm hiểu kỹ lưỡng về các tình huống phức tạp mà nhân vật của mình phải đối mặt, giúp tạo ra một nhân vật chân thực, cảm xúc.

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 11.

Cùng khoe cúp

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 12.

Tạo hình Liên Bỉnh Phát trong "Hóa ngoại chi y"

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát hé lộ hậu trường nhận giải - Ảnh 13.

Phim được thực hiện dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Thang Thăng Vinh và đạo diễn Liêu Sĩ Hàm. Ngoài Liên Bỉnh Phát, phim còn có sự tham gia của Trương Quân Ninh, Dương Nhất Triển, Hứa An Thực…

Bộ phim được đánh giá cao khi lên sóng với số điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban là 8/10. Tác phẩm nhận tổng cộng 15 đề cử khác nhau, nữ chính Trương Quân Ninh cũng vào danh sách đề cử hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Được khán giả biết đến với vai Dũng "Thiên Lôi" trong phim "Song lang", Liên Bỉnh Phát nhận được giải quốc tế đầu tiên ở Liên hoan phim Tokyo - Nhật Bản năm 2018, với hạng mục dành cho các diễn viên điện ảnh triển vọng.

Sau đó, anh tham gia nhiều phim như "Hậu duệ mặt trời", "Ngôi nhà bươm bướm"…

Sắp tới, hai phim điện ảnh do Liên Bỉnh Phát đóng nam chính lần lượt ra rạp Việt gồm: "Bẫy tiền" và "Quán Kỳ Nam".

Ngoài phim, Liên Bỉnh Phát được khán giả biết đến với nhiều chương trình truyền hình thực tế như các chương trình: "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Running Man" bản Việt…

"Anh tài" Liên Bỉnh Phát hạnh phúc nhận đề cử Kim Chung

"Anh tài" Liên Bỉnh Phát hạnh phúc nhận đề cử Kim Chung

(NLĐO) - "Anh tài" Liên Bỉnh Phát nhận niềm vui liên tiếp khi các phim anh tham gia nhận được sự yêu thích từ khán giả và bản thân được đề cử giải thưởng.

Liên Bỉnh Phát ngồi xe lăn, nói lời chia tay "Chiến sĩ quả cảm"

(NLĐO) - Binz lần đầu nhập cuộc, khẳng định không có gì ngoài thể lực, Ngô Kiến Huy nén đau vì chấn thương, quyết không bỏ cuộc.

Điều gì khiến Liên Bỉnh Phát hấp dẫn người hâm mộ?

(NLĐO) - Bước ra từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Liên Bỉnh Phát thu hút một lượng fan (người hâm mộ) nhất định.

