Giải trí

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung

Minh Khuê

(NLĐO) – Liên Bỉnh Phát trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên được đề cử và chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" của Giải Kim Chung.

Liên Bỉnh Phát được vinh danh với chiến thắng tại Giải Kim Chung

Tối ngày 18-10, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở thành thị đế của Kim Chung – một trong số những giải thưởng danh giá nhất của Đài Loan (Trung Quốc).

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung - Ảnh 1.

Liên Bỉnh Phát hạnh phúc nhận giải

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung - Ảnh 2.

Anh đã trở thành thị đế Kim Chung

"Ngay lúc này, tôi quá đỗi hạnh phúc. Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Kim Chung. Cảm ơn vì sự công nhận này!" – Liên Bỉnh Phát bày tỏ.

Nhiều đồng nghiệp chúc mừng cho "mầm non giải trí". Trong đó, diễn viên Hồng Ánh chia sẻ: "Ôi vui quá, chúc mừng em!", nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng gửi lời chúc mừng.

Liên Bỉnh Phát được đề cử với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim dài tập "Bác sĩ tha hương" (tựa gốc: Hóa ngoại chi y). Anh đã vượt qua những gương mặt trong đề cử: Kha Thúc Nguyên, Tống Vỹ Ân, Phạm Thiếu Huân để giành chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Nỗ lực của Liên Bỉnh Phát mang về thành quả ấn tượng

Phim dài tập "Bác sĩ tha hương" mở ra góc nhìn sâu sắc về những khó khăn của những người lao động nhập cư, nơi họ đối mặt với không chỉ thử thách trong nghề nghiệp mà còn những rào cản về pháp lý, xã hội.

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung - Ảnh 3.

Tạo hình bác sĩ Phạm Văn Ninh của Liên Bỉnh Phát

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung - Ảnh 4.

Anh đã nỗ lực nhiều cho vai diễn

"Mầm non giải trí" Liên Bỉnh Phát thành thị đế Kim Chung - Ảnh 5.

Phim xoay quanh câu chuyện của bác sĩ Phạm Văn Ninh và những người lao động Việt tại Đài Loan (Trung Quốc).

Để tái hiện trọn vẹn vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh, Liên Bỉnh Phát không ngừng nỗ lực học tiếng Hoa, nghiên cứu các thuật ngữ y khoa chuyên sâu và luyện tập các thao tác y tế chính xác. Anh còn tìm hiểu kỹ lưỡng về các tình huống phức tạp mà nhân vật của mình phải đối mặt, giúp tạo ra một nhân vật chân thực, cảm xúc.

Phim được thực hiện dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Thang Thăng Vinh và đạo diễn Liêu Sĩ Hàm. Ngoài Liên Bỉnh Phát, phim còn có sự tham gia của Trương Quân Ninh, Dương Nhất Triển, Hứa An Thực…

Bộ phim được đánh giá cao khi lên sóng với số điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban là 8/10. Tác phẩm nhận tổng cộng 15 đề cử khác nhau, nữ chính Trương Quân Ninh cũng vào danh sách đề cử hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

diễn viên Liên Bỉnh Phát Bác sĩ tha hương Giải Kim Chung thị đế
