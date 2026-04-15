Liên Bỉnh Phát, Miu Lê "lầy lội" trong ca khúc "Tiễn người tôi yêu"

Phim "Đại tiệc trăng máu 8" mang nhãn dán T16

Nhà sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" ngày 15-4 thông tin phim mang nhãn dán T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên) và tung video clip ngắn của MV (video ca nhạc) nhạc phim "Tiễn người tôi yêu".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn trong hậu trường

Ca khúc được xây dựng như một musical number (tiết mục âm nhạc) đặc biệt trong phim, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và phong cách hiện đại, với phần hát do hai diễn viên chính là Miu Lê và Liên Bỉnh Phát đảm nhiệm. Trong phim, họ vào vai hai diễn viên không ưa nhau nhưng phải đóng cặp trong một dự án đặc biệt do Tâm OK (Vân Sơn đóng) làm đạo diễn.

Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các phim của anh luôn có ít nhất một phân đoạn ca múa nhạc mang dấu ấn cá nhân. Anh tiếp tục phát triển phong cách này bằng một ca khúc mang màu sắc mới, phù hợp với tinh thần phim.

"Vì phim đề cập đến xu hướng gần đây của điện ảnh Việt là khai thác văn hóa truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại, tôi muốn tìm một ca khúc hội đủ những yếu tố này" - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thổ lộ.

Được truyền cảm hứng từ các chương trình âm nhạc dành cho nghệ sĩ trẻ, anh mong muốn hợp tác với một nhạc sĩ trẻ có phong cách mới mẻ nhưng vẫn giữ màu sắc bản địa Việt Nam. Sau khi nghe các ca khúc "GPS" và "Cô nàng khác người", anh đã quyết định mời Pixel Neko tham gia dự án.

"Tôi đặt hàng một ca khúc với những yêu cầu khá "éo le": phải có giai điệu âm nhạc truyền thống như cải lương hoặc dân ca nhưng vẫn hiện đại, bắt tai và có thể "quẩy" được. Lời bài hát lấy cảm hứng từ ý thơ của Hàn Mặc Tử là: "Làm sao giết được người trong mộng", kể lại một phần nội dung của phim về một cô gái phải giết người mình yêu khi anh ta hóa quỷ" -đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói.

Pixel Neko

Liên Bỉnh Phát với tạo hình trong phim

Miu Lê hát nhạc phim cùng Liên Bỉnh Phát

Video clip quảng bá cho MV (Video ca nhạc) "Tiễn người tôi yêu"

Để thực hiện ca khúc, ê-kíp đã nghiên cứu nhiều làn điệu cải lương, đồng thời mời nghệ sĩ Tú Quyên của gánh cải lương Thiên Lý hướng dẫn chuyên môn cho Miu Lê và Liên Bỉnh Phát.

Pixel Neko là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ và DJ đang hoạt động tại TP HCM. Anh được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo trong thể loại pop và electronic, cùng khả năng sáng tác linh hoạt.

Anh là chủ nhân của nhiều ca khúc đình đám và từng sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ như Hoàng Dũng, Suboi, Hiền Hồ, Thắng (Ngọt), tlinh, Thể Thiên, Han Sara, Quân AP, Tóc Tiên, HIEUTHUHAI, Wean…

Video clip ca nhạc của "Tiễn người tôi yêu" sẽ ra mắt vào dịp phim công chiếu.