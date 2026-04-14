Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ ma, treo ngược trong phim có "sao nhí" Nina

Kiều Minh Tuấn và những kỷ niệm đầy vất vả trong phim

Đoàn phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã có buổi giao lưu, ra mắt phim chiều 14-4 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn Đỗ Quốc Trung, ê-kíp phim tham gia sự kiện còn có diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy…

Tại buổi giao lưu, Kiều Minh Tuấn cho biết anh sợ phim kinh dị nên ban đầu có ý định từ chối, không tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất thuyết phục là không quá kinh dị, tập trung nhiều vào câu chuyện. Anh suy nghĩ và thấy nếu tập trung vào câu chuyện, không hù dọa, gây sợ hãi nhiều thì tham gia.

Từ trái sang: Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Đoàn Minh Anh, Huy Tít

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung (bìa trái)

Kiều Minh Tuấn chia sẻ

"Tôi có hỏi quay ở đâu và khi biết quay ở Tây Bắc thì hỏi thêm về đạo diễn và đạo diễn hình ảnh của phim là ai. Tây Bắc cảnh rất đẹp nếu đoàn phim không lột tả hết cái đẹp rất lãng phí. Vì thế, tôi muốn nghe đạo diễn cũng như đạo diễn hình ảnh nói về cách họ dự định quay thế nào để lột tả hết vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc vào phim" - Kiều Minh Tuấn trải lòng.

Anh nói thêm lúc quay cảnh treo ngược thân người có xảy ra một sự cố nhỏ là cây treo bị gãy, cứ bị ám ảnh cảm giác phần gãy nhọn cắm xuống trúng mình. Kiều Minh Tuấn sợ độ cao, bị tiền đình mà còn treo ngược cảm giác rất khó chịu. Anh treo ngược lâu nên mắt bị sưng lên, híp lại.

"Tôi bị viêm xoang, treo ngược nên nước mưa chui hết vào mũi giữa thời tiết lạnh nên luôn có người cầm bình xịt xoang để tôi xử lý ngay khi có thể. Tôi lại còn bàn với đạo diễn thêm máu giả vào cảnh quay với ý nghĩ máu giả chảy ngược lên trên. Nhưng không, nó chảy hết vào mũi, khiến tôi vừa thoại vừa mở to miệng để thở" - Kiều Minh Tuấn kể lại.

Những kỷ niệm đầy vất vả của Kiều Minh Tuấn

Vất vả nhiều nhưng đoàn phim có được những cảnh quay kịch tính, kết hợp với bối cảnh thiên nhiên đẹp, tạo nên tác phẩm kinh dị ấn tượng của màn ảnh Việt năm nay.

Nina Nutthacha Padovan được khen bởi tài năng, sự chuyên nghiệp và tận tâm

"Sao nhí" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan vắng mặt tại sự kiện do lịch trình nhưng đã chuẩn bị video clip gửi lời chào đến truyền thông Việt. Cô bé được khen ngợi bởi diễn xuất tốt, chuyên nghiệp và tận tâm. Nhà sản xuất tiết lộ trong một cảnh tâm linh, mẹ của Nina ban đầu không muốn cô thể hiện mà nhờ diễn viên đóng thế bởi bối cảnh khá ám ảnh.

Nina gửi lời chào

Sau khi quan sát diễn viên đóng thế, Nina đã nói với mẹ cho cô tự thể hiện vì cô hiểu rõ nhân vật của mình, biết cảm xúc cần lột tả sao cho hợp lý nhất. Cuối cùng, cô bé cũng tự thân thực hiện cảnh quay này.

Dàn ê-kíp phim

NSƯT Hạnh Thúy có mặt trong 4 phim điện ảnh tính từ đầu năm 2026 đến nay. Mỗi vai diễn của cô đều có ấn tượng riêng. Cô luôn nỗ lực để khám phá ra sự mới lạ của vai diễn dù trong những chi tiết nhỏ để tạo nên sự khác biệt, không lặp lại bản thân ở mỗi dự án.

Theo nữ diễn viên, đây là cơ hội để khám phá những sắc thái nhân vật khác nhau, đặc biệt với những vai diễn mang màu sắc tâm linh.

Phim còn có sự góp mặt của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn…, có suất chiếu đặc biệt từ ngày 16-4 đến 19-4.

Theo lịch trình trước đó, phim chính thức ra rạp từ 24-4, tham gia đường đua phim mùa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.