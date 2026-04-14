Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ ma, treo ngược trong phim có "sao nhí" Nina

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ ma, treo ngược trong phim có "sao nhí" Nina

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn sợ phim kinh dị nhưng vẫn nỗ lực vượt qua để tham gia phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

Kiều Minh Tuấn và những kỷ niệm đầy vất vả trong phim

Đoàn phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã có buổi giao lưu, ra mắt phim chiều 14-4 tại TP HCM. Ngoài đạo diễn Đỗ Quốc Trung, ê-kíp phim tham gia sự kiện còn có diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy…

Tại buổi giao lưu, Kiều Minh Tuấn cho biết anh sợ phim kinh dị nên ban đầu có ý định từ chối, không tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất thuyết phục là không quá kinh dị, tập trung nhiều vào câu chuyện. Anh suy nghĩ và thấy nếu tập trung vào câu chuyện, không hù dọa, gây sợ hãi nhiều thì tham gia.

Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ ma, treo ngược trong phim có "sao nhí" Nina - Ảnh 1.

Từ trái sang: Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, Đoàn Minh Anh, Huy Tít

Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ ma, treo ngược trong phim có "sao nhí" Nina - Ảnh 2.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung (bìa trái)

Kiều Minh Tuấn chia sẻ

"Tôi có hỏi quay ở đâu và khi biết quay ở Tây Bắc thì hỏi thêm về đạo diễn và đạo diễn hình ảnh của phim là ai. Tây Bắc cảnh rất đẹp nếu đoàn phim không lột tả hết cái đẹp rất lãng phí. Vì thế, tôi muốn nghe đạo diễn cũng như đạo diễn hình ảnh nói về cách họ dự định quay thế nào để lột tả hết vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc vào phim" - Kiều Minh Tuấn trải lòng.

Anh nói thêm lúc quay cảnh treo ngược thân người có xảy ra một sự cố nhỏ là cây treo bị gãy, cứ bị ám ảnh cảm giác phần gãy nhọn cắm xuống trúng mình. Kiều Minh Tuấn sợ độ cao, bị tiền đình mà còn treo ngược cảm giác rất khó chịu. Anh treo ngược lâu nên mắt bị sưng lên, híp lại.

"Tôi bị viêm xoang, treo ngược nên nước mưa chui hết vào mũi giữa thời tiết lạnh nên luôn có người cầm bình xịt xoang để tôi xử lý ngay khi có thể. Tôi lại còn bàn với đạo diễn thêm máu giả vào cảnh quay với ý nghĩ máu giả chảy ngược lên trên. Nhưng không, nó chảy hết vào mũi, khiến tôi vừa thoại vừa mở to miệng để thở" - Kiều Minh Tuấn kể lại.

Những kỷ niệm đầy vất vả của Kiều Minh Tuấn

Vất vả nhiều nhưng đoàn phim có được những cảnh quay kịch tính, kết hợp với bối cảnh thiên nhiên đẹp, tạo nên tác phẩm kinh dị ấn tượng của màn ảnh Việt năm nay.

Nina Nutthacha Padovan được khen bởi tài năng, sự chuyên nghiệp và tận tâm

"Sao nhí" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan vắng mặt tại sự kiện do lịch trình nhưng đã chuẩn bị video clip gửi lời chào đến truyền thông Việt. Cô bé được khen ngợi bởi diễn xuất tốt, chuyên nghiệp và tận tâm. Nhà sản xuất tiết lộ trong một cảnh tâm linh, mẹ của Nina ban đầu không muốn cô thể hiện mà nhờ diễn viên đóng thế bởi bối cảnh khá ám ảnh.

Nina gửi lời chào

Sau khi quan sát diễn viên đóng thế, Nina đã nói với mẹ cho cô tự thể hiện vì cô hiểu rõ nhân vật của mình, biết cảm xúc cần lột tả sao cho hợp lý nhất. Cuối cùng, cô bé cũng tự thân thực hiện cảnh quay này.

Kiều Minh Tuấn vượt nỗi sợ ma, treo ngược trong phim có "sao nhí" Nina - Ảnh 4.

Dàn ê-kíp phim

NSƯT Hạnh Thúy có mặt trong 4 phim điện ảnh tính từ đầu năm 2026 đến nay. Mỗi vai diễn của cô đều có ấn tượng riêng. Cô luôn nỗ lực để khám phá ra sự mới lạ của vai diễn dù trong những chi tiết nhỏ để tạo nên sự khác biệt, không lặp lại bản thân ở mỗi dự án.

Theo nữ diễn viên, đây là cơ hội để khám phá những sắc thái nhân vật khác nhau, đặc biệt với những vai diễn mang màu sắc tâm linh.

Phim còn có sự góp mặt của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Quốc Tuấn…, có suất chiếu đặc biệt từ ngày 16-4 đến 19-4.

Theo lịch trình trước đó, phim chính thức ra rạp từ 24-4, tham gia đường đua phim mùa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4.

Nina của "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" tụ hội cùng Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc

diễn viên Kiều Minh Tuấn Diễn viên Diệp Bảo Ngọc Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo