Thể thao

Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên, thêm mục tiêu nhiệm vụ

Đào Tùng

(NLĐO) – Liên đoàn Cờ TPHCM thông qua đề xuất đổi tên gọi mới với mục tiêu phát triển toàn diện hơn các môn thể thao trí tuệ.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Cờ TPHCM nhiệm kỳ 1 (2026-2031) diễn ra chiều 29-4 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Phước Trung vào cương vị chủ tịch cùng với 5 cấp phó. Ông Trương Đức Chiến, Trưởng bộ môn Cờ thuộc Sở Văn hóa – Thể thao thành phố, giữ chức phó chủ tịch kiêm nhiệm tổng thư ký.

Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên, thêm mục tiêu nhiệm vụ - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Cờ TPHCM nhiệm kỳ 1

Chủ tịch Liên đoàn Cờ TPHCM Nguyễn Phước Trung cho biết mục tiêu ở nhiệm kỳ mới là thúc đẩy phong trào tập luyện cờ rộng khắp theo chủ trương xã hội hóa, góp phần nâng cao thể chất và trí tuệ người Việt Nam.

Làng cờ TPHCM cung cấp các nhà vô địch đủ mọi lứa tuổi của 3 bộ môn cờ vua, cờ tướng và cờ vây cùng nhiều lượt tuyển thủ quốc gia đẳng cấp trong 15 năm qua. Ngay cả nhiệm kỳ V kéo dài chỉ 15 tháng cũng kịp mang lại nhiều thành tích đáng ghi nhận cho làng cờ thành phố.

Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên, thêm mục tiêu nhiệm vụ - Ảnh 2.

Lại Lý Huynh giành ngôi vô địch cờ tướng thế giới 2025

Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào tập luyện cờ rộng khắp theo chủ trương xã hội hóa, Liên đoàn Cờ TPHCM còn đặt ra mục tiêu tăng cường phát triển hội viên và các CLB, phát triển năng khiếu thể thao trong cộng đồng; nâng cao tính chuyên nghiệp của ban chấp hành liên đoàn, huy động các nguồn lực xã hội nhằm phát triển bền vững môn cờ tại TPHCM; duy trì vị thế dẫn đầu về thành tích cao trong các giải quốc gia và quốc tế...

Ở nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất địa giới hành chính, Liên đoàn Cờ TPHCM sẽ phối hợp tổ chức các giải quốc gia và quốc tế, đưa thêm vào hệ thống thi đấu thường niên nhiều sự kiện tranh tài mới, đẩy mạnh các hoạt động và giải đấu hướng đến học sinh và thanh thiếu niên, mở rộng hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để tổ chức giải sinh viên thường niên; phát triển mô hình cờ vua học đường.

Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên, thêm mục tiêu nhiệm vụ - Ảnh 3.

Ban chấp hành LĐ nhiệm kỳ mới với 22 thành viên

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng sẽ phối hợp với Bộ môn cờ TPHCM để tuyển chọn, đào tạo vận động viên có năng khiếu và chuẩn bị tham gia các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế; tăng cường đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài đạt chuẩn quốc tế thông qua các khóa đào tạo và tập huấn định kỳ.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã biểu quyết với sự nhất trí tuyệt đối việc Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên thành Liên đoàn Thể thao trí tuệ TPHCM. Nhiều năm qua, một số môn thể thao trí tuệ, đơn cử như bridge (đánh bài) từng được tổ chức ở Đại hội Thể thao trí tuệ thế giới hay ASIAD; tại vài kỳ SEA Games gần đây, các quốc gia chủ nhà còn đưa vào thi đấu nhiều loại hình cờ truyền thống địa phương như cờ ASEAN, cờ Makruk, cờ ốc (Ouk Chaktrang)…

Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên, thêm mục tiêu nhiệm vụ - Ảnh 4.

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc đổi tên Liên đoàn Cờ TPHCM

Không chỉ đổi tên để theo kịp xu hướng chung, Liên đoàn Thể thao trí tuệ TPHCM sẽ còn là đơn vị quản lý tốt các loại hình thể thao trí tuệ như cờ vua, cờ tướng, cờ vây, bridge, checkers, poker và các môn trí tuệ hiện đại khác theo nhu cầu phát triển trong tương lai, chưa kể tạo tiền đề cho những bước đột phá lớn của các môn mới một khi kết hợp tốt với du lịch.

Đây là bước đi quan trọng, mở rộng định hướng phát triển từ các môn cờ truyền thống sang hệ sinh thái thể thao trí tuệ đa dạng góp phần xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm phát triển thể thao trí tuệ năng động, hội nhập và chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.

Liên đoàn Cờ TPHCM đổi tên, thêm mục tiêu nhiệm vụ - Ảnh 5.

TPHCM đăng cai nhiều giải quốc gia, quốc tế

Thời gian gần đây, Liên đoàn Cờ TP.HCM gặt hái khá nhiều thành công, nổi bật nhất là danh hiệu vô địch cờ tướng thế giới năm 2025 của kỳ thủ Lại Lý Huynh. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đăng cai tổ chức các giải cờ vua, cờ tướng, cờ vây trong hệ thống thi đấu quốc gia, quốc tế, tạo cơ hội tranh tài cho hàng nghìn VĐV.

Cờ tướng TP HCM áp đảo đấu trường quốc gia

Ngoài cú sốc thất bại của Lại Lý Huynh ở nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ tướng TP HCM thâu tóm hầu hết danh hiệu cá nhân tại Giải Vô địch quốc gia năm 2026

Kỳ thủ Hà Quỳnh Anh giành quyền tham dự Giải Vô địch cờ vây thế giới 2025

(NLĐO) – Toàn thắng 6 ván đấu, kỳ thủ Hà Quỳnh Anh xếp nhất bảng vô địch và giành suất duy nhất dự Giải Vô địch cờ vây thế giới - Shinhan Bank KISEON lần I.

Đẩy mạnh xã hội hóa bộ môn cờ

Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2024-2029) diễn ra sáng 29-11, Liên đoàn Cờ TP HCM đã bầu ông Nguyễn Phước Trung vào cương vị chủ tịch và 4 cấp phó

đại hội đại biểu cờ vua cờ tướng cờ vây Poker thể thao trí tuệ bridge Liên đoàn Cờ TPHCM Liên đoàn Cờ
