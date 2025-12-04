HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM sẵn sàng cho những mục tiêu mới

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh

(NLĐO) - Đại hội bất thường Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công với chỉ tiêu thành tích cụ thể cấp quốc gia và quốc tế.

Chỉ sau 6 tháng hoạt động của đại hội nhiệm kỳ VI, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM (HWBF) đã tiến hành đại hội bất thường nhiệm kỳ 2025-2030, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới sau quá trình hợp nhất tổ chức theo chủ trương của UBND TP HCM và Sở Nội vụ.

Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM sẵn sàng cho những mục tiêu mới - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt

Tại đại hội bất thường Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM lần 1 (nhiệm kỳ 2025-2030) được tổ chức long trọng sáng 4-12, Ban chấp hành HWBF đã được bầu chọn. Với 100% sự đồng thuận của các đại biểu tham dự, ông Huỳnh Ngọc Minh tái đắc cử chức danh chủ tịch HWBF. Các ông, bà Quách Châu Anh Duy, Nguyễn Thùy Dương tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch HWBF nhiệm kỳ mới. Ông Phạm Ngọc Anh, phụ trách Bộ môn Cử tạ - Thể hình Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM - giữ cương vị Tổng Thư ký.

Trong nhiệm kỳ V và 6 tháng nhiệm kỳ VI của HWBF, cử tạ và thể hình thành phố đã phát triển mạnh mẽ về lượng lẫn chất, vừa gia tăng số lượng phòng tập tạ, gym và các loại hình tập luyện fitness, vừa gặt hái nhiều thành tích ở lĩnh vực thể thao thành tích cao ở bình diện quốc gia và quốc tế.

Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM sẵn sàng cho những mục tiêu mới - Ảnh 2.

Lực sĩ Đinh Kim Loan tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM

Lực lượng VĐV thành phố giữ các vị trí chủ lực trong thành phần đội tuyển quốc gia, thi đấu rất thành công ở các giải vô địch Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Nhiều tuyển thủ liên tục đạt thành tích quốc tế cao, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động.

Qua báo cáo tổng kết hoạt động các nhiệm kỳ đã qua, Đại hội Liên đoàn Cử tạ-Thể hình TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra nghị quyết và các chỉ tiêu phấn đấu, bao gồm giữ vững vị thế trung tâm cử tạ - thể hình mạnh của cả nước về phong trào lẫn thành tích cao; tiếp tục phát triển phong trào luyện tập trong quần chúng, đặc biệt là lực lượng sinh viên; đưa cử tạ đến với các đơn vị chưa có phong trào; phấn đấu có vận động viên đạt chuẩn tham dự Olympic 2028…

Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM sẵn sàng cho những mục tiêu mới - Ảnh 3.

Lực sĩ Nguyễn Thị Kim Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất

Ông Huỳnh Ngọc Minh, Chủ tịch HWBF cho biết: "Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM tổ chức đại hội bất thường trong bối cảnh tình hình mới mang tính lịch sử của cả nước. Chúng tôi xác định nhiệm kỳ mới sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ có nhiều thuận lợi khi địa giới mở rộng. Việc sáp nhập ba tỉnh thành mang đến cho TP HCM nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, xã hội lẫn thể thao. Đó chính là cơ hội, động lực cho sự phát triển, lớn mạnh của cử tạ - thể hình thành phố".

Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM sẵn sàng cho những mục tiêu mới - Ảnh 4.

Cử tạ - Thể hình TP HCM tích cực chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Tham dự đại hội, ông Hoàng Xuân Lương, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam, trình bày phương án chia tách hai liên đoàn cử tạ và thể hình để tập trung đầu tư theo chương trình quốc gia. Riêng TP HCM và các địa phương, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam khuyến khích giữ nguyên mô hình hoạt động để thu hút các nguồn lực, tập trung cao nhất sự chỉ đạo, điều hành của địa phương trong việc phát triển cử tạ - thể hình nói riêng và các loại hình thể thao thành tích cao nói chung.

Nhân đại hội, Ban chấp hành mới cũng thống nhất trích 5 triệu đồng, ủng hộ chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" do Báo Người Lao Động phát động, giúp các em học sinh có đủ trang bị học tập để trở lại nhà trường.

Cử tạ - Thể hình TP HCM dồn lực cho Olympic

Cử tạ - Thể hình TP HCM dồn lực cho Olympic

Đấy là mục tiêu trọng tâm trong toàn bộ nhiệm kỳ IV (2015-2019) mà Đại hội Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM đặt ra sau khi đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chàng lực sĩ "song sinh" giành ngôi vô địch thể hình thế giới

(NLĐO) – Chỉ giành được ngôi á quân nội dung fitness trong ngày đầu tranh tài, chàng lực sĩ của cặp song sinh nổi tiếng nhất của thể hình Việt Nam đã chạm tay đến tấm HCV đôi nam nữ hạng không kể cân.

"Giải cứu" đội tuyển cử tạ Việt Nam

Trở về từ Giải Vô địch châu Á 2021 diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, đội tuyển cử tạ Việt Nam hiện rất chật vật với việc cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương)

