Liên đoàn quyền Anh Việt Nam ra mắt trụ sở chính

Ngày 1-12, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) đã tổ chức thành công buổi lễ ra mắt Văn phòng Trụ sở chính thức tại số 7, đường số 17 Khu B, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM.



Buổi lễ đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của đông đảo các khách mời bao gồm đại diện Cục Thể dục thể thao; các Sở, Ban, Ngành; các liên đoàn võ thuật; các vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu; cơ quan báo chí và cùng nhiều đại biểu khách quý khác.

Văn phòng của VBF được xây dựng trong không gian rộng rãi với những trang thiết bị hiện đại, được xem là một trong những nỗ lực của Ban Chấp hành liên đoàn nhiệm kỳ II. Qua đó, trụ sở có được một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động sắp tới của Liên đoàn với cam kết nâng tầm Quyền anh Việt Nam trên bản đồ võ thuật thế giới.

Trụ sở chính thức VBF được đặt tại TP HCM

"Ra mắt văn phòng trụ sở VBF như hiện tại chính là một trong những hành động thiết thực thể hiện cam kết của Liên đoàn trong sứ mệnh chuẩn hóa các hình thức tổ chức và quản lý mới của nền boxing Việt Nam.

Không chỉ là về cơ sở vật chất, cả bộ máy nhân sự, hệ thống và quy trình làm việc đều đang được đổi mới, hoạch định chuyên nghiệp tại VBF, đáp ứng nhịp độ phát triển của boxing thế giới nói riêng và sự phát triển không ngừng của xã hội nói chung" - ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, cho biết tại sự kiện.

Đại diện VBF, Sở, Ngành cắt băng khai trương

Liên đoàn cho biết vào ngày 30-11, VBF đã hoàn tất tổ chức 2 cuộc họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành thường niên. Qua đó, tổng kết công tác tháng từ tháng 11-2023 cho đến thời điểm hiện tại cùng những tồn tại, bất cập, khó khăn và phương hướng hoạt động năm 2025 của Liên đoàn đã được báo cáo và thảo luận tại cuộc họp.

Từ đó, liên đoàn xác định ra 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đại diện các thành viên VBF và các liên đoàn, sở, ngành tại lễ khai trương

Trong số đó, kế hoạch tổ chức các giải vô địch quốc gia năm 2025 được dư luận quan tâm. Theo VBF dự kiến Giải Vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 4-2025; Giải Vô địch Boxing Trẻ toàn quốc diễn ra vào tháng 7-2025 và Giải Vô địch Boxing toàn quốc diễn ra vào tháng 10-2025.