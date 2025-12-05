HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam treo thưởng nóng tại SEA Games 33

Đào Tùng - Ảnh: Hải Phạm

(NLĐO) - Các võ sĩ quyền Anh Việt Nam sẽ được nhận mức thưởng nóng lên đến 1.500 USD cùng 10 triệu đồng nếu giành huy chương vàng tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch của Đoàn Thể thao Việt Nam, đội tuyển quyền Anh sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 vào chiều ngày 8-12. Được đặt dưới sự dẫn dắt của các HLV Nguyễn Như Cường, Huỳnh Viết Khánh và Phạm Thanh Hải, đội tuyển quyền Anh Việt Nam bao gồm những gương mặt sáng giá nhất hiện nay: Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh, Hoàng Thị Ngọc Mai, Ngô Ngọc Linh Chi, Nguyễn Huyền Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Linh Phụng, Bùi Phước Tùng, Trần Quang Lộc, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Đức Ngọc.

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam treo thưởng nóng tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Hà Thị Linh vẫn là niềm hy vọng vàng của Boxing Việt Nam tại SEA Games 33

Với lực lượng này, đội tuyển đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV tại SEA Games 33. Thái Lan vốn là thế lực thực sự của quyền Anh Đông Nam Á, thế nên tranh chấp thành tích cao ngay tại xứ sở Chùa vàng chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với quyền Anh Việt Nam. 

Tại kỳ SEA Games 32 diễn ra cách đây hai năm tại Campuchia, đội tuyển quyền Anh Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Để động viên tinh thần các tuyển thủ đồng thời khẳng định sự đồng hành của những nhà quản lý ở sự kiện tranh tài quan trọng bậc nhất khu vực, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam quyết định trao thưởng nóng thành tích thi đấu của các võ sĩ tại đại hội. 

Mức thưởng được quy định cụ thể, gồm 1.000 USD cho huy chương vàng, 300 USD cho huy chương bạc và 5 triệu đồng cho huy chương đồng.

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam treo thưởng nóng tại SEA Games 33 - Ảnh 2.

Các võ sĩ vẫn tích cực tập luyện trước ngày lên đường

Đây là mức tài trợ từ Hệ thống Trường Quốc tế Việt Nam IVS TP HCM trực thuộc quyền quản lý của ông Phạm Quang Long, hiện đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam.

Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam treo thưởng nóng tại SEA Games 33 - Ảnh 3.

Bộ ba Huyền Trân, Ngọc Trân và Ngọc Mai trước giờ xuất phát

Ông Vũ Đức Thịnh, nguyên phụ trách Bộ môn Boxing - Cục Thể dục thể thao, thông báo sẽ thưởng 500 USD cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Trương Đình Hoàng, phụ trách câu lạc bộ TDH Boxing tại thành phố Buôn Mê Thuột, cũng treo thưởng 10 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng.

Võ sĩ nữ Hà Nội thắng áp đảo ở Giải Vô địch quyền Anh quốc gia

Võ sĩ nữ Hà Nội thắng áp đảo ở Giải Vô địch quyền Anh quốc gia

(NLĐO) - Những tay đấm mạnh khẳng định vị thế hàng đầu tại Giải Vô địch quyền Anh quốc gia 2025 và nữ Hà Nội, nam Quân Đội tiếp tục nắm giữ ngôi vị số 1.

Nữ võ sĩ Hà Thị Linh giành HCĐ quyền Anh thế giới

(NLĐO) – Không vượt qua được hạt giống số 1 người Thái Lan Somnuek Thananya, Hà Thị Linh dừng bước ở bán kết hạng 63kg Giải Vô địch quyền Anh nữ thế giới 2025.

Võ sĩ quyền Anh Võ Thị Kim Ánh đoạt vé tham dự Olympic Paris 2024

(NLĐO) – Thắng liên tiếp ba trận đấu ở hạng 54kg nữ, trong đó có màn so găng quyết định với Islem Ferchichi (Tunisia) đêm 11-3, võ sĩ Võ Thị Kim Ánh chính thức giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

quyền anh huy chương vàng thưởng nóng Hà Thị Linh SEA Games 33 quyền anh việt nam Hoàng Ngọc Mai
