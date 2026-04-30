Sức khỏe

Liên hệ bất ngờ giữa bệnh gout, đột quỵ và một loại thuốc

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu dựa trên gần 110.000 người cho thấy sử dụng đúng một loại thuốc điều trị bệnh gout có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học JAMA Internal Medicine, nhóm tác giả Anh - Ý - Thụy Điển dẫn đầu bởi Đại học Nottingham (Anh) đã làm rõ mối liên hệ giữa bệnh gout (gút), đột quỵ, nhồi máu cơ tim và thuốc hạ axit uric.

Liên hệ bất ngờ giữa bệnh gout, đột quỵ và một loại thuốc - Ảnh 1.

Bệnh gout gây ra bởi tình trạng axit uric trong máu tăng cao, dẫn đến sưng đau các khớp - Minh họa AI: Thu Anh

Các tác giả đã phân tích dữ liệu của gần 110.000 người bị bệnh gout. 99,2% những người này được kê đơn thuốc allopurinol, một loại thuốc hạ axit uric phổ biến, bởi sự tích tụ mức độ cao của axit uric chính là nguyên nhân gây ra gout.

Kết quả cho thấy người dùng thuốc đúng cách, đưa được nồng độ axit uric xuống dưới 6 mg/dL trong 12 tháng đầu tiên có nguy cơ mắc biến cố tim mạch nguy hiểm - như đột quỵ và nhồi máu cơ tim - thấp hơn 9% trong vòng 5 năm so với những người không đạt mục tiêu này.

Trong đó, những người có kèm các yếu tố nguy cơ cao về tim mạch hướng lợi nhiều nhất.

"Đây là nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra rằng các loại thuốc như allopurinol, được sử dụng để điều trị bệnh gout, có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ nếu được dùng đúng liều lượng" - đồng tác giả Abhishek Abhishek từ Đại học Nottingham nói với Science Alert.

Kết quả này đã nâng cao đáng kể tầm quan trọng của việc dùng thuốc hạ axit uric đúng cách, kèm theo các thay đổi lối sống như bác sĩ khuyến cáo.

Trong gần 110.000 người được nghiên cứu, chỉ có khoảng 27% đạt được mục tiêu hạ mức axit uric xuống dưới 6 mg/dL.

Nghiên cứu cũng cho thấy tác dụng của thuốc lên nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim là gián tiếp: Axit uric tăng cao gây ra các đợt viêm cấp tính ở bệnh nhân gout và chính những đợt viêm bùng phát này làm tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Khi thuốc làm giảm tinh thể axit uric và ngăn chặn viêm, nguy cơ tim mạch cũng giảm theo.

Thứ con người mất đi 20 triệu năm trước giúp trị bệnh gout

Thứ con người mất đi 20 triệu năm trước giúp trị bệnh gout

(NLĐO) - Thông qua "kéo cắt DNA" CRISPR, cácnhà nghiên cứu đã tìm ra một phương thức mới để kiểm soát mức độ axit uric nhằm điều trị bệnh gout.

Phát hiện bất ngờ về vai trò của tinh bột đối với bệnh gout

(NLĐO) - Nghiên cứu trên hơn 188.000 người cho thấy các nguồn carbohydrate như tinh bột, chất xơ và đường có tác động rất khác nhau đến bệnh gout.

Bệnh nhân gout ngày càng trẻ

Trước đây, bệnh gout thường xảy ra ở độ tuổi 40-50 nhưng hiện bệnh ngày càng trẻ hóa khi xuất hiện ở độ tuổi 25-35

đột quỵ nhồi máu cơ tim bệnh gout bệnh gút axit uric
