Liên hệ bất ngờ giữa bệnh gout, đột quỵ và một loại thuốc

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y học JAMA Internal Medicine, nhóm tác giả Anh - Ý - Thụy Điển dẫn đầu bởi Đại học Nottingham (Anh) đã làm rõ mối liên hệ giữa bệnh gout (gút), đột quỵ, nhồi máu cơ tim và thuốc hạ axit uric.

Bệnh gout gây ra bởi tình trạng axit uric trong máu tăng cao, dẫn đến sưng đau các khớp - Minh họa AI: Thu Anh

Các tác giả đã phân tích dữ liệu của gần 110.000 người bị bệnh gout. 99,2% những người này được kê đơn thuốc allopurinol, một loại thuốc hạ axit uric phổ biến, bởi sự tích tụ mức độ cao của axit uric chính là nguyên nhân gây ra gout.

Kết quả cho thấy người dùng thuốc đúng cách, đưa được nồng độ axit uric xuống dưới 6 mg/dL trong 12 tháng đầu tiên có nguy cơ mắc biến cố tim mạch nguy hiểm - như đột quỵ và nhồi máu cơ tim - thấp hơn 9% trong vòng 5 năm so với những người không đạt mục tiêu này.

Trong đó, những người có kèm các yếu tố nguy cơ cao về tim mạch hướng lợi nhiều nhất.

"Đây là nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra rằng các loại thuốc như allopurinol, được sử dụng để điều trị bệnh gout, có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ nếu được dùng đúng liều lượng" - đồng tác giả Abhishek Abhishek từ Đại học Nottingham nói với Science Alert.

Kết quả này đã nâng cao đáng kể tầm quan trọng của việc dùng thuốc hạ axit uric đúng cách, kèm theo các thay đổi lối sống như bác sĩ khuyến cáo.

Trong gần 110.000 người được nghiên cứu, chỉ có khoảng 27% đạt được mục tiêu hạ mức axit uric xuống dưới 6 mg/dL.

Nghiên cứu cũng cho thấy tác dụng của thuốc lên nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim là gián tiếp: Axit uric tăng cao gây ra các đợt viêm cấp tính ở bệnh nhân gout và chính những đợt viêm bùng phát này làm tăng áp lực lên hệ tim mạch.

Khi thuốc làm giảm tinh thể axit uric và ngăn chặn viêm, nguy cơ tim mạch cũng giảm theo.