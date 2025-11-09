HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Phương pháp mới hứa hẹn trị cùng lúc bệnh gout và gan nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách khôi phục enzyme tự chống lại bệnh gout và gan nhiễm mỡ mà con người mất đi hàng chục triệu năm trước.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học bang Georgia (Mỹ ) đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR để khôi phục một enzyme mà tổ tiên loài người đã mất cách đây hàng triệu năm, mở đường cho một phương pháp điều trị hiệu quả cả bệnh gout (gút) lẫn tình trạng gan nhiễm mỡ.

Phương pháp mới hứa hẹn trị cùng lúc bệnh gout và gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Bệnh gout đặc trưng bởi các khớp sưng đỏ, nóng đau dữ dội do sự tích tụ của các tinh thể axit uric

Viết trên tạp chí khoa học Scientific Reports, nhóm nghiên cứu cho biết hầu hết các loài động vật khác đều sở hữu enzyme uricase giúp phân hủy hiệu quả axit uric, nhưng con người thì không.

Axit uric tăng cao, gây tích tụ các tinh thể sắc nhọn trong khớp là nguyên nhân dẫn đến bệnh gout.

Người và các loài linh trưởng khác đã mất gene giúp tạo ra enzyme uricase khoảng 20-29 triệu năm trước. Một giả thuyết cho rằng điều này có thể đã giúp tổ tiên sớm của chúng ta chuyển đường trái cây thành chất béo, mang lại lợi thế sinh tồn trong thời kỳ khan hiếm thức ăn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, sự trở về của enzyme uricase sẽ có lợi với nhiều người.

Theo SciTech Daily, trong thí nghiệm lần này, nhóm nghiên cứu đã đưa một gene uricase cổ đại đã được tái tạo vào tế bào gan người, cả tế bào đơn lẻ và mô gan 3D được nuôi trong phòng thí nghiệm.

Kết quả cho thấy gene uricase được phục hồi đã hoạt động hiệu quả, sản sinh ra enzyme uricase làm giảm đáng kể nồng độ axit uric trong tế bào gan.

Enzyme này còn ngăn chặn các tế bào gan chuyển fructose dư thừa thành chất béo trung tính (triglyceride), điều này có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.

Phương pháp này cũng tỏ ra rất an toàn đối với các tế bào được sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Mặc dù vẫn cần chờ đợi các tác giả tiến hành các bước thử nghiệm tiếp theo - bao gồm thí nghiệm động vật và các cuộc thí nghiệm lâm sàng với quy mô ngày một mở rộng - nhưng thành công ban đầu này đã mở ra một con đường mới đầy hứa hẹn trong việc điều trị bệnh gout và gan nhiễm mỡ, là 2 bệnh mạn tính đang "làm khổ" nhiều người hiện đại.

Không chỉ mỡ: Thứ tưởng lành mạnh này cũng gây ra gan nhiễm mỡ

Không chỉ mỡ: Thứ tưởng lành mạnh này cũng gây ra gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã thách thức niềm tin cho rằng đồ uống "ăn kiêng" là lựa chọn phù hợp nếu bạn sợ bị gan nhiễm mỡ.

Cách “đảo ngược” bệnh gan nhiễm mỡ ngoạn mục

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy tăng cường một thành phần quan trọng trong chế độ ăn có thể giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Ba điều nguy hiểm nhất đối với người bị gan nhiễm mỡ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã xác định 3 tình trạng có thể dẫn đến nguy cơ tử vong sớm cao nhất khi xuất hiện song song với bệnh gan nhiễm mỡ.

gan nhiễm mỡ bệnh gout bệnh gút axit uric gout
