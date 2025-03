Liên hoan phim Thái Lan tại Việt Nam

(NLĐO) - Nanon Korapat, 18 tuổi, nổi tiếng với những phim đề tài học đường Thái Lan: "Little Big Dream", "Secret Secret Love: My Lil Boy", "My Dear Loser Series: Edge of 17"... đến Việt Nam để vào vai nam chính trong phim "Mỹ nhân thần sách", đóng cặp với Việt Linh.