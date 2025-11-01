HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Liên tiếp có người nhảy cầu Sêrêpốk tự tử, có nên lắp camera giám sát?

Cao Nguyên

(NLĐO) - Cộng đồng mạng đề xuất lắp camera an ninh để giám sát, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc tìm kiếm các nạn nhân nhảy cầu Sêrêpốk

Thời gian qua, các vụ nhảy cầu Sêrêpốk (nằm giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Lâm Đồng) tự tử liên tiếp xảy ra. Các vụ việc này không chỉ gây thiệt hại về người mà còn tốn kém kinh phí, công sức của lực lượng chức năng 2 tỉnh khi tổ chức tìm kiếm.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk hạ thuyền để tìm kiếm nạn nhân nghi nhảy cầu Sêrêpốk

Chiều 1-11, một cô gái đã đến khu vực cầu Sêrêpốk. Chưa rõ cô có ý định tự tử hay không nhưng khi phát hiện, nhiều người dân đã dừng lại trên cầu để hỏi han, động viên.

Mới đây, sáng 28-10, người dân phát hiện chiếc xe máy SH dựng trên cầu Sêrêpốk. Do chưa xác định được có phải người đi xe này nhảy cầu hay không nên người nhà chưa trình báo lực lượng chức năng.

Đến sáng 29-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk mới tiếp nhận tin báo nên tổ chức tìm kiếm. Hôm sau, đơn vị này đã tìm thấy thi thể anh B.Q.Đ. (SN 1999, ngụ xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), cách vị trí nghi nhảy cầu khoảng 7 km.

- Ảnh 2.

Sự việc xảy ra trên cầu Sêrêpốk vào chiều 1-11

Trước đó, chiều 24-10, em N.H.V.A. (học sinh lớp 12) tan học và rời trường. Sáng hôm sau, lực lượng chức năng 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng nhận được tin báo nghi nữ sinh này đã nhảy cầu Sêrêpốk. Đến trưa 26-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Sêrêpốk, cách hiện trường khoảng 3 km.

Ngoài ra, mới đây, một thanh niên đã để lại xe trên cầu Sêrêpốk rồi rời đi, khiến lực lượng chức năng phải tổ chức tìm kiếm...

Trước tình trạng trên, nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng đề xuất lắp đặt camera giám sát tại khu vực cầu Sêrêpốk để sớm xác định các vụ việc, kịp thời tìm kiếm nạn nhân và giảm bớt thời gian, công sức cho lực lượng chức năng.

- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm các nạn nhân nhảy cầu Sêrêpốk

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc đề nghị lắp camera an ninh tại cầu Sêrêpốk thể hiện sự quan tâm của người dân đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng ngừa các vụ việc đáng tiếc.

Tuy nhiên, theo ông, việc triển khai lắp camera cần được xem xét kỹ lưỡng, trên cơ sở đánh giá tổng thể, để đảm bảo hiệu quả và tránh hình thức.

Trước hết, nếu lắp camera mà không có đơn vị trực 24/24 thì chỉ giúp ghi nhận lại sự việc sau khi đã xảy ra, chứ không thể ngăn chặn kịp thời việc ai đó tìm đến cầu Sêrêpốk tự tử.

- Ảnh 4.

Thi thể anh B.Q.Đ. được tìm thấy dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích

Bên cạnh đó, khu vực này xa khu dân cư, điều kiện hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế nên việc lắp đặt, vận hành và bảo trì camera đòi hỏi nguồn kinh phí và nhân lực ổn định.

Chưa kể, trong một số trường hợp, sự xuất hiện của camera có thể tạo tâm lý lệch lạc cho người có ý định tự tử. Lúc này, họ có thể cho rằng việc mình làm sẽ được người khác phát hiện và cứu kịp thời. Từ đó, họ sẽ thiếu sự tỉnh táo, chủ quan, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng...

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định nếu lắp camera thì chỉ là giải pháp hỗ trợ, chứ không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa từ gốc như: xây dựng rào chắn cao, tăng cường tuần tra, gắn biển cảnh báo. Thậm chí, có thể lắp bảng ghi số điện thoại hỗ trợ tâm lý, xây dựng điểm tư vấn, can thiệp sớm cho người gặp khủng hoảng tinh thần.

"Chỉ khi kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp thì mới thật sự giảm thiểu được những vụ việc đáng tiếc, từ đó giảm bớt áp lực, vất vả cho lực lượng chức năng" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận.

tỉnh Đắk Lắk cộng đồng mạng nhảy cầu tự tử lắp camera giám sát
