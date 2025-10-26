Trưa 26-10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết vừa tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nữ sinh lớp 12

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng 25-10, lực lượng chức năng 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nữ sinh nghi nhảy cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh trên).

Nữ sinh lớp 12 ở Đắk Lắk nghi nhảy cầu tự tử

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn.

Nạn nhân được xác định là em N.H.V.A. (học sinh lớp 12, của 1 Trường THPT trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Em N.H.V.A. đi học về và rời trường vào chiều 24-10. Sau đó, em N.H.V.A. nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, đến khoảng 10 giờ 40 phút ngày 26-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân dưới sông Sêrêpốk, cách hiện trường nghi nhảy cầu khoảng 3km.