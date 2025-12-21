Liên tiếp phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Liên tiếp phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Bộ đội Biên phòng Tây Ninh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép liên quan các đường dây đưa người sang Campuchia

Ngày 21-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Liên tiếp phát hiện các vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng làm việc với đối tượng nhập cảnh trái phép

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Phước, vào lúc 10 giờ ngày 11-12, tại khu vực đường tuần tra biên giới cách cột mốc phụ 160/4 khoảng 300 m (thuộc ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (SN 1982, ngụ xã Long Thuận) điều khiển xe máy chở Đào Sinh Lam (SN 1985, ngụ TP Hà Nội) xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua làm việc, Đào Sinh Lam khai nhận sang Campuchia để làm việc cho các cơ sở lừa đảo trực tuyến trong các khu tự trị do người nước ngoài làm chủ. Ngày 15-12, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Phước đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự.

Liên tiếp phát hiện các vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Tây Ninh - Ảnh 2.

Nhóm người bị phát hiện nhập cảnh trái phép

Tiếp đó, vào 11 giờ cùng ngày, lực lượng Biên phòng tiếp tục phát hiện Phạm Quốc Huy (ngụ xã Long Thuận) điều khiển ô tô đón Đặng Nguyên Kha (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Kha khai nhận từng sang Campuchia hoạt động trong cơ sở lừa đảo trực tuyến tại TP Bavet (tỉnh Svay Rieng). Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Ngày 13-12, Đồn Biên phòng Long Phước phát hiện thêm 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng cho biết từng xuất cảnh trái phép để làm việc tại khu lừa đảo trực tuyến Osmach, giáp biên giới Thái Lan. Do xung đột giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra từ ngày 8-12, nhóm này đã tìm cách trốn về Việt Nam. Lực lượng Biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng theo quy định.

Đến trưa 14-12, tại khu vực gần cột mốc 161 (ấp Long Thịnh, xã Long Thuận), lực lượng tuần tra phát hiện 3 xe máy chở 6 người có dấu hiệu tổ chức xuất cảnh trái phép. Khi bị kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy nhưng 5 người đã bị bắt giữ gồm 2 đối tượng quốc tịch Campuchia và 3 công dân Việt Nam.

Hay như khoảng 23 giờ, ngày 16-12, một thanh niên trốn khỏi khu vực xung đột tại Campuchia đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam và bị lực lượng biên phòng Tây Ninh phát hiện, bắt giữ trong đêm.

Mới đây, tăng cường tuần tra biên giới, ngày 18-12, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia khi tìm đường về địa phương.

Tin liên quan

Nhiều mối nguy từ nhập cảnh trái phép

Nhiều mối nguy từ nhập cảnh trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền, các cơ quan chức năng ở các địa phương dốc sức để ngăn chặn tình trạng người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để ngăn chặn dịch bệnh lây lan

Hoàn cảnh éo le của nam thanh niên quê Cà Mau tử vong ở Campuchia

(NLĐO) – Thi thể nam thanh niên quê Cà Mau tử vong tại Campuchia được đưa đến chùa Wat Steung Meanchey ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia.

Nhậu say ngủ quên trên ô tô, người đàn ông bị đưa sang Campuchia

(NLĐO) – Khi nhậu say, lên ô tô đi nhờ về phòng trọ, người đàn ông bị tài xế chở thẳng qua Campuchia.

tỉnh Tây Ninh Bộ đội biên phòng Việt Nam - Campuchia biên giới Việt Nam nhập cảnh trái phép xuất cảnh trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo