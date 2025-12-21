Liên tiếp phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 21-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Lực lượng biên phòng làm việc với đối tượng nhập cảnh trái phép

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Phước, vào lúc 10 giờ ngày 11-12, tại khu vực đường tuần tra biên giới cách cột mốc phụ 160/4 khoảng 300 m (thuộc ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (SN 1982, ngụ xã Long Thuận) điều khiển xe máy chở Đào Sinh Lam (SN 1985, ngụ TP Hà Nội) xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Qua làm việc, Đào Sinh Lam khai nhận sang Campuchia để làm việc cho các cơ sở lừa đảo trực tuyến trong các khu tự trị do người nước ngoài làm chủ. Ngày 15-12, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Phước đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự.

Nhóm người bị phát hiện nhập cảnh trái phép

Tiếp đó, vào 11 giờ cùng ngày, lực lượng Biên phòng tiếp tục phát hiện Phạm Quốc Huy (ngụ xã Long Thuận) điều khiển ô tô đón Đặng Nguyên Kha (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Kha khai nhận từng sang Campuchia hoạt động trong cơ sở lừa đảo trực tuyến tại TP Bavet (tỉnh Svay Rieng). Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

Ngày 13-12, Đồn Biên phòng Long Phước phát hiện thêm 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng cho biết từng xuất cảnh trái phép để làm việc tại khu lừa đảo trực tuyến Osmach, giáp biên giới Thái Lan. Do xung đột giữa Thái Lan và Campuchia xảy ra từ ngày 8-12, nhóm này đã tìm cách trốn về Việt Nam. Lực lượng Biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng theo quy định.

Đến trưa 14-12, tại khu vực gần cột mốc 161 (ấp Long Thịnh, xã Long Thuận), lực lượng tuần tra phát hiện 3 xe máy chở 6 người có dấu hiệu tổ chức xuất cảnh trái phép. Khi bị kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy nhưng 5 người đã bị bắt giữ gồm 2 đối tượng quốc tịch Campuchia và 3 công dân Việt Nam.

Hay như khoảng 23 giờ, ngày 16-12, một thanh niên trốn khỏi khu vực xung đột tại Campuchia đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam và bị lực lượng biên phòng Tây Ninh phát hiện, bắt giữ trong đêm.

Mới đây, tăng cường tuần tra biên giới, ngày 18-12, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 13 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia khi tìm đường về địa phương.