Nhậu say ngủ quên trên ô tô, người đàn ông bị đưa sang Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhậu say ngủ quên trên ô tô, người đàn ông bị đưa sang Campuchia

T.Trực

(NLĐO) – Khi nhậu say, lên ô tô đi nhờ về phòng trọ, người đàn ông bị tài xế chở thẳng qua Campuchia.

Ngày 21-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ đưa một thanh niên bị lừa sang Campuchia về gia đình.

Trước đó, khoảng tháng 5-2024, A.N (thường trú tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) vào TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) làm công nhân cho một công ty với mức lương 12 triệu đồng/tháng.

Ngày 13-11-2025, A.N đi uống bia với một người làm cùng trong công ty. Sau khi uống bia, A.N đi bộ về phòng trọ và gặp một người đàn ông ngồi trên xe ô tô. Người lái xe ô tô nói A.N lên xe để người này chở về giúp, A.N đồng ý lên xe, rồi ngủ trên ô tô.

- Ảnh 1.

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ đưa A.N về gia đình

Đến lúc A.N tỉnh dậy thì tá hỏa khi thấy mình đang ở tại trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, còn quá trình bị đưa sang Campuchia như thế nào thì A.N hoàn toàn không biết.

A.N bị đưa đi làm phụ bếp, dọn dẹp tại bếp ăn của trung tâm lừa đảo trực tuyến khoảng 2 tuần thì được đưa lên làm công việc gọi điện thoại lừa đảo trực tuyến với mức lương được hứa hẹn là 500 USD/tháng.

Vì A.N làm việc không đạt nên nhiều lần bị quản lý tại trung tâm lừa đảo này nhốt vào trong phòng kín, đánh đập, sử dụng roi điện tra tấn. Làm việc được 9 ngày thì xảy ra xung đột giữa Campuchia và Thái Lan nên A.N cùng nhiều người Việt Nam khác bị nhốt vào trong phòng kín và không biết ngày đêm, chỉ biết thỉnh thoảng có người mang cơm đến cho ăn.

Một thời gian sau, trung tâm lừa đảo trực tuyến này bán A.N cùng những người bị nhốt khác cho một người Trung Quốc để làm việc tại Myanmar với giá khoảng 2.000 USD/người. Trước khi lên xe khách đi sang Myanmar, A.N và những người này bị đánh vào chân để không bỏ chạy trong quá trình di chuyển.

Khi xe khách di chuyển được khoảng 6 giờ, A.N cùng những người bị bán, phá cửa xe ôtô và trốn thoát, đến nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Campuchia.

A.N cùng toàn bộ những người trên xe được đưa đến trại giam tại Bavet, Campuchia và đến ngày 17-12-2025, A.N được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai.

Tin liên quan

Giải cứu cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

Giải cứu cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

(NLĐO) - Lực lượng công an đã thương lượng căng thẳng với nhóm đối tượng ở Campuchia để đưa cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị trở về an toàn.

Vợ chồng hờ đang "áp tải" phụ nữ để bán sang Campuchia thì bị bắt

(NLĐO) - Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện cặp vợ chồng hờ đang dẫn người đến biên giới để bán sang Campuchia liền ập vào khống chế.

Giải cứu thành công một nam thanh niên bị lừa bán sang Campuchia

(NLĐO) - Lên Tiktok tìm việc và bị lừa bán sang Campuchia, một thanh niên ở Huế may mắn được công an giải cứu.

tỉnh Quảng Ngãi lừa đảo trực tuyến tỉnh đồng nai công an tỉnh người việt nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo