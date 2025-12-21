Nhậu say ngủ quên trên ô tô, người đàn ông bị đưa sang Campuchia

Ngày 21-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp hỗ trợ đưa một thanh niên bị lừa sang Campuchia về gia đình.

Trước đó, khoảng tháng 5-2024, A.N (thường trú tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi) vào TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ) làm công nhân cho một công ty với mức lương 12 triệu đồng/tháng.

Ngày 13-11-2025, A.N đi uống bia với một người làm cùng trong công ty. Sau khi uống bia, A.N đi bộ về phòng trọ và gặp một người đàn ông ngồi trên xe ô tô. Người lái xe ô tô nói A.N lên xe để người này chở về giúp, A.N đồng ý lên xe, rồi ngủ trên ô tô.

Công an Quảng Ngãi hỗ trợ đưa A.N về gia đình

Đến lúc A.N tỉnh dậy thì tá hỏa khi thấy mình đang ở tại trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, còn quá trình bị đưa sang Campuchia như thế nào thì A.N hoàn toàn không biết.

A.N bị đưa đi làm phụ bếp, dọn dẹp tại bếp ăn của trung tâm lừa đảo trực tuyến khoảng 2 tuần thì được đưa lên làm công việc gọi điện thoại lừa đảo trực tuyến với mức lương được hứa hẹn là 500 USD/tháng.

Vì A.N làm việc không đạt nên nhiều lần bị quản lý tại trung tâm lừa đảo này nhốt vào trong phòng kín, đánh đập, sử dụng roi điện tra tấn. Làm việc được 9 ngày thì xảy ra xung đột giữa Campuchia và Thái Lan nên A.N cùng nhiều người Việt Nam khác bị nhốt vào trong phòng kín và không biết ngày đêm, chỉ biết thỉnh thoảng có người mang cơm đến cho ăn.

Một thời gian sau, trung tâm lừa đảo trực tuyến này bán A.N cùng những người bị nhốt khác cho một người Trung Quốc để làm việc tại Myanmar với giá khoảng 2.000 USD/người. Trước khi lên xe khách đi sang Myanmar, A.N và những người này bị đánh vào chân để không bỏ chạy trong quá trình di chuyển.

Khi xe khách di chuyển được khoảng 6 giờ, A.N cùng những người bị bán, phá cửa xe ôtô và trốn thoát, đến nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Campuchia.

A.N cùng toàn bộ những người trên xe được đưa đến trại giam tại Bavet, Campuchia và đến ngày 17-12-2025, A.N được trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai.