Thời sự

Liên tiếp phát hiện con vật quí, “khủng” bò lạc vào nhà dân

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Trong lúc làm vườn, ông Trần Đức Minh ở Hà Tĩnh bất ngờ phát hiện 1 cá thể trăn đất “khủng” nên đã bắt và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Clip lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn "khủng" do gia đình ông Minh giao nộp

Chiều 11-12, tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận 3 cá thể trăn đất với tổng trọng lượng gần 50 kg do người dân giao nộp để tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, trong lúc làm vườn, ông Trần Đức Minh (ngụ thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang), bất ngờ phát hiện và bắt được 1 cá thể trăn đất có trọng lượng 37kg bò lạc vào khu vực vườn nhà.

Liên tiếp phát hiện trăn đất “khủng” bò lạc vào nhà dân - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất do gia đình ông Minh phát hiện, bắt giữ

Xác định đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gia đình ông Minh đã thông báo với chính quyền địa phương để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã phối hợp các đơn vị liên quan và gia đình tổ chức bàn giao các cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, cũng trong lúc đang làm vườn, ông Nguyễn Văn Thuyết (SN 1966, ngụ tại thôn Tân Thành, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 2 cá thể trăn đất quý hiếm. Sau đó, ông đã chủ động bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Đức Thọ để xử lý theo quy định.

Liên tiếp phát hiện trăn đất “khủng” bò lạc vào nhà dân - Ảnh 2.

Gia đình ông Thuyết bàn giao 2 cá thể trăn đất quý hiềm cho lực lượng chức năng

Được biết, 2 cá thể trăn đất được ông Thuyết bàn giao cho Hạt kiểm lâm Đức Thọ có tổng trọng lượng 11 kg. Đây là loài thuộc nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ.

Bất ngờ con trăn dài 2 m quấn trên cây gần Bến tàu du lịch Nha Trang

Bất ngờ con trăn dài 2 m quấn trên cây gần Bến tàu du lịch Nha Trang

(NLĐO) - Một con trăn dài 2 m quấn trên cây gần bên tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên không ai xử lý nên người dân đã tự bắt đem đi

Trăn đất dài 3 m lạc vào khu dân cư ở TP Đà Nẵng

(NLĐO) - Một con trăn đất dài 3 m, nặng 15 kg bất ngờ bò vào khu dân cư ở Sơn Trà - TP Đà Nẵng

Trăn quý bò vào vườn nhà dân, cả làng hiếu kỳ rủ nhau đến xem

(NLĐO) - Một con trăn đất nặng 7,3 kg thuộc nhóm quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà dân ở Quảng Trị.

