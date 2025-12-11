Clip lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn "khủng" do gia đình ông Minh giao nộp

Chiều 11-12, tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận 3 cá thể trăn đất với tổng trọng lượng gần 50 kg do người dân giao nộp để tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, trong lúc làm vườn, ông Trần Đức Minh (ngụ thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang), bất ngờ phát hiện và bắt được 1 cá thể trăn đất có trọng lượng 37kg bò lạc vào khu vực vườn nhà.

Các lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể trăn đất do gia đình ông Minh phát hiện, bắt giữ

Xác định đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, gia đình ông Minh đã thông báo với chính quyền địa phương để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã phối hợp các đơn vị liên quan và gia đình tổ chức bàn giao các cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, cũng trong lúc đang làm vườn, ông Nguyễn Văn Thuyết (SN 1966, ngụ tại thôn Tân Thành, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện 2 cá thể trăn đất quý hiếm. Sau đó, ông đã chủ động bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Đức Thọ để xử lý theo quy định.

Gia đình ông Thuyết bàn giao 2 cá thể trăn đất quý hiềm cho lực lượng chức năng

Được biết, 2 cá thể trăn đất được ông Thuyết bàn giao cho Hạt kiểm lâm Đức Thọ có tổng trọng lượng 11 kg. Đây là loài thuộc nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ.