Thời sự

Người đàn ông ở Huế bất ngờ bắt được trăn "khủng" trong vườn nhà

Q.Nhật

(NLĐO) - Trong khi ra vườn, người đàn ông bất ngờ gặp "vị khách lạ" và bắt giữ, giao nộp chính quyền địa phương.

Ngày 12-11, Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Hương và UBND phường Thanh Thủy (TP Huế) tiến hành thả một cá thể trăn đất (Python bivittatus) về môi trường rừng tự nhiên.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thả con trăn đất về với môi trường tự nhiên. Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Cá thể trăn đất nói trên nặng 26 kg, trước đó đã lạc vào vườn nhà ông Phan Văn Long, trú tại tổ dân phố 12A, phường Thanh Thủy vào ngày 8-11. Sau khi phát hiện, ông Long đã chủ động bắt giữ, báo lên chính quyền địa phương và giao nộp cho UBND phường Thanh Thủy vào cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND phường Thanh Thủy và Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương cùng các đơn vị phối hợp chăm sóc, đảm bảo điều kiện an toàn cho cá thể trăn đất trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất hay còn gọi là trăn Miến Điện (Python bivittatus), là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Chúng nổi tiếng với kích thước khổng lồ, màu sắc đặc trưng với các đường sọc xám đen trên nền vàng nâu, và có thể đạt chiều dài hơn 5 m và nặng hơn 100 kg. Đây là loài bò sát được phân loại trong sách đỏ Việt Nam và cần được bảo vệ.

Tin liên quan

Phát hiện động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân ở Đồng Nai

Phát hiện động vật hoang dã quý hiếm lạc vào nhà dân ở Đồng Nai

(NLĐO)-Thấy con Khỉ đuôi lợn là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm bảo vệ nghiêm ngặt, người dân đã trình báo cơ quan chức năng ở Đồng Nai

Nam thanh niên vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ rừng Nam Cát Tiên

(NLĐO)-Nam thanh niên đặt bẫy trong rừng Nam Cát Tiên rồi mang cá thể nhím, cầy voi hương đi bán thì bị công an phát hiện

Bảo vệ động vật hoang dã: Pháp luật và lương tâm cần song hành

(NLĐO) - Tọa đàm "Bảo vệ động vật hoang dã nhìn từ luật pháp và lương tâm" nhằm cảnh báo, phân tích và đề xuất giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững

động vật hoang dã sách đỏ động vật quý hiếm trăn đất
