Kinh tế

Liên tiếp phát hiện hàng nhập lậu “đội lốt” đường Thái Lan ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Hàng loạt vụ kinh doanh đường và thực phẩm nhập lậu vừa bị Quản lý thị trường phát hiện, xử lý tại Đà Nẵng.

Ngày 7-10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 Chi cục QLTT TP Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và xử lý liên tiếp 3 vụ vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hàng chục triệu đồng.

Liên tiếp phát hiện hàng nhập lậu “đội lốt” đường Thái Lan ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Số đường tinh luyện Thái Lan nhập lậu bị phát hiện

Theo đó, ngày 29-9, Đội QLTT số 3 kiểm tra tại một doanh nghiệp tại phường An Khê, TP Đà Nẵng theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, QLTT phát hiện công ty này đang kinh doanh đường tinh luyện hiệu ERAWAN SUGAR, xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao, với số lượng 3.000 kg, trị giá 36 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa nêu trên không có hóa đơn, chứng từ kèm theo để chứng minh tính hợp pháp.

Đội QLTT số 3 đã lập biên bản và trình Chi cục QLTT TP Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 60 triệu đồng đối với doanh nghiệp này.

Liên tiếp phát hiện hàng nhập lậu “đội lốt” đường Thái Lan ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Quản lý thị trường Đà Nẵng liên tục phát hiện, xử phạt các đơn vị kinh doanh hàng nhập lậu, không hóa đơn chứng từ

Tiếp đó, ngày 3-10, trên địa bàn phường Thanh Khê, Đoàn kiểm tra đã phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 950kg đường tinh luyện hiệu GOLDEN BROWN SUGAR, xuất xứ Thái Lan. Trị giá hàng hóa tính theo giá niêm yết là hơn 11 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng nêu trên. Đội QLTT số 3 đã lập biên bản vi phạm, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên bị buộc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tương tự, Đội QLTT số 3 phát hiện cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường An Khê đang bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc nước ngoài nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Qua kiểm tra, có 859 đơn vị sản phẩm là thực phẩm bao gói sẵn nhập lậu gồm snack, thạch dẻo, kẹo, sữa chua và đường tinh luyện, đều có xuất xứ Thái Lan, với tổng trị giá hơn 4,2 triệu đồng.

Đội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mức phạt 3 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định.

Đội QLTT số 3 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.

Bên cạnh đó, Đội QLTT số 3 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, qua đó góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

