Vụ nam sinh tử nạn ở Đắk Lắk: Xử phạt chủ xe nếu xác định đã độ pô xe

Liên quan vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk khiến nam sinh Võ Đình Quang (học sinh lớp 12) tử vong. Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) công bố thêm clip ghi lại và thông tin vụ việc.

Video mới được Cục CSGT công bố và cho biết âm thanh thu trực tiếp từ clip camera nhà dân trên tuyến.

Theo Cục CSGT, xe máy biển số 47AB-325.78 do Quang điều khiển có dung tích xi lanh dưới 50cm3. Chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân. Thời điểm Quang lái xe máy xảy ra tai nạn giao thông là 17 tuổi, 5 tháng, 28 ngày..



Đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Quang đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh 50cm3 tham gia giao thông. Không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông".

Tuy nhiên cơ quan này cho hay có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Cơ quan chức năng thu thập các clip có liên quan và xác định Quang chạy xe tốc độ cao trên đường.

Độ pô xe, xử lý thế nào?

Bàn thêm về vụ việc, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay nếu lực lượng chức năng xác định được có việc độ pô xe thì đây là hành vi vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật của phương tiện. Trong trường hợp này, người anh, với tư cách là chủ sở hữu có thể bị xử phạt hành chính nếu có căn cứ xác định đã trực tiếp thực hiện, cho phép hoặc biết mà vẫn để phương tiện được sử dụng trong tình trạng đã bị thay đổi kết cấu.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định chủ phương tiện không được cải tạo trái phép xe cơ giới. Tại khoản 11 Điều 9 Luật này quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm là cải tạo trái phép xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Hành vi cải tạo xe trái phép sẽ dẫn đến việc không đảm bảo an toàn cho chuyển động của xe, thậm chí khi tham gia giao thông còn dễ gây tai nạn... Ngoài ra, thay đổi kết cấu của xe còn bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 8 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân (tổ chức thì gấp đôi) là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện việc tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe.

Như vậy, vụ việc cần được xem xét một cách toàn diện, không chỉ ở yếu tố con người mà còn phải đánh giá cả tình trạng kỹ thuật của phương tiện, đây được xem là nguồn nguy hiểm cao độ.

Việc tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện tham gia giao thông và bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là yếu tố then chốt nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.