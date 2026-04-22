Kinh tế

Linh hoạt ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh miễn thuế

Thy Thơ

(NLĐO) – Thông tin mức doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh có thể lên tới 2 tỉ đồng đang được dư luận xã hội quan tâm về tính công bằng về thuế.

Linh hoạt ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh miễn thuế - Ảnh 1.

Do chênh lệch tỉ suất lợi nhuận giữa các nhóm ngành nên mức doanh thu miễn thuế cần áp dụng linh hoạt

Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận để thông qua.

Theo đó, cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu quy định mức doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh tối thiểu khoảng 2 tỉ đồng/năm, nhằm bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tuy vậy, điều mà xã hội quan tâm là ngưỡng doanh thu miễn thuế nào sẽ bảo đảm tính công bằng cho những người nộp thuế.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia về thuế - Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tín Nghĩa, cho rằng trước hết, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh cần có sự công bằng với mức giảm trừ gia cảnh người làm công ăn lương. 

Vì nếu người làm công ăn lương được giảm trừ 15,5 triệu/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì mức doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh cần tăng lên, sao cho chủ hộ nhận thấy họ không bị thiệt thòi về thuế so với người có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, hiện nay hộ kinh doanh phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế TNCN trên doanh thu. Thế nhưng, do thuế GTGT đã được tính vào giá bán hàng hóa, dịch vụ nên hộ kinh doanh chỉ là người nộp thuế thay cho người mua. Vì thế, ngưỡng doanh thu miễn thuế không nên áp dụng cho thuế GTGT.

Vấn đề còn lại là mức doanh thu miễn thuế chỉ nên áp dụng khi tính thuế TNCN hộ kinh doanh. Mức doanh thu miễn thuế này nhiều hay ít cũng phải tạo ra sự công bằng đối với doanh nghiệp. Bởi lẽ, doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập, nhất là doanh nghiệp nhỏ có doanh thu 3 tỉ đồng và sau khi trừ đi, tính ra lợi nhuận nhân với thuế suất 15%.

Mặt khác, theo ông Nghĩa, do chênh lệch tỉ suất lợi nhuận giữa các nhóm ngành nên mức doanh thu miễn thuế TNCN cũng cần áp dụng linh hoạt, nhằm bảo đảm công bằng giữa các hộ kinh doanh.

"Hộ kinh doanh thuộc nhóm ngành bán lẻ, cung ứng hàng hóa có tỉ suất lợi nhuận rất thấp, áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế TNCN cao. Ngược lại, hộ kinh doanh thuộc nhóm ngành dịch vụ có tỉ suất lợi nhuận cao, áp dụng doanh thu miễn thuế TNCN thấp"- ông Nghĩa đề xuất.

Tin liên quan

Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế lên 2 tỉ đồng: Có phù hợp thực tế hộ kinh doanh?

Đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế lên 2 tỉ đồng: Có phù hợp thực tế hộ kinh doanh?

(NLĐO) - Nếu lợi nhuận bình quân 10% và doanh thu 2 tỉ đồng/năm thì hộ kinh doanh chỉ lời 200 triệu đồng, cao hơn không đáng kể so với mức giảm trừ gia cảnh

Rà soát quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh

(NLĐO) - Đề xuất luật không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế VAT của hộ, cá nhân kinh doanh.

Ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh nên ở mức nào?

(NLĐO)- Bộ Tài chính vừa có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh.

