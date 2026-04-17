Ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh nên ở mức nào?

Tại hồ sơ dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã đề xuất không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh ngay trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định mức cụ thể.

Bộ Tài chính vừa có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh

Điều này có nghĩa là ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như quy định hiện hành tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) năm 2025 sẽ được bỏ. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng doanh thu phù hợp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về đề xuất nêu trên, TS Nguyễn Hồng Trang, Giám đốc đại lý thuế Linh Phong, cho rằng việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu hay cơ chế quản lý là cần thiết, nhưng nếu cứ thay đổi theo hướng "xoay trục" liên tục thì sẽ khiến hộ kinh doanh rất khó thích ứng.

"Điều họ cần không phải là một chính sách mới hoàn toàn, mà là một chính sách ổn định, nhưng có lối ra cho những vướng mắc cụ thể" - TS Nguyễn Hồng Trang nói.

Theo quan điểm của bà Trang, với ngưỡng 500 triệu đồng, vẫn nên giữ để phân loại quản lý. Tuy nhiên, cần có điểm mở rõ ràng, cho phép hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được phép xuất hóa đơn nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ kế toán hợp lệ. "Đây vừa là quyền của họ, vừa giúp khuyến khích minh bạch, thay vì vô tình tạo rào cản" - bà Trang cho hay.

Giám đốc đại lý thuế Linh Phong nhìn nhận, hướng đi đúng không phải là thay đổi toàn bộ quy định, mà là giữ khung chính sách ổn định, đồng thời điều chỉnh các ngưỡng và điều kiện theo hướng linh hoạt hơn.



Theo bà Nguyễn Hồng Trang, nếu làm được điều này, chúng ta vừa đảm bảo được mục tiêu quản lý thuế, vừa giảm áp lực cho hộ kinh doanh, và quan trọng nhất là tạo được niềm tin để họ chủ động chuyển sang mô hình minh bạch, bền vững hơn.

Cùng chia sẻ góc nhìn với báo chí về vấn đề này, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH kế toán thuế Keytas, cho rằng ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng theo quy định hiện hành vẫn thấp so với thực tế. Theo ông, mức phù hợp nên nâng tối thiểu lên 1 tỉ đồng mỗi năm, khi đó hộ kinh doanh mới có dư địa lợi nhuận để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Đề xuất này, theo ông Tuấn, cũng phù hợp với quy định tại Nghị định 70/2025, trong đó hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng mỗi năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế.

Lý giải về đề xuất sửa đổi các quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh năm 2026 chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn nhiều khó khăn, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là cần thiết để tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và vừa. Việc này nhằm giúp họ duy trì hoạt động, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Tại tờ trình, Bộ Tài chính cũng đã đánh giá tác động của dự thảo luật. Cơ quan này cho biết, trường hợp Chính phủ ban hành văn bản quy định nâng mức doanh thu năm không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân lên trên mức 500 triệu đồng/năm, đồng thời bổ sung mức doanh thu miễn thuế đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ, thì ngân sách nhà nước có thể giảm thu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định và bền vững hơn.

Việc quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và nâng mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ, giảm nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, cá nhân, giúp họ có thêm nguồn lực để sản xuất, mở rộng quy mô, tăng năng suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với người dân, Bộ Tài chính cho biết trong bối cảnh lạm phát và chi phí đầu vào tăng, việc nâng ngưỡng doanh thu giúp cá nhân kinh doanh giữ lại một phần thu nhập lớn hơn, tăng vốn để tái sản xuất, hỗ trợ thúc đẩy những hộ kinh doanh quy mô nhỏ phát triển, nhất là trong thời gian đầu thành lập.

Bộ Tài chính đề xuất trình Quốc hội dự thảo luật này ngay tại kỳ họp thứ nhất (đợt 2 từ ngày 20 đến 23-4). Nếu được thông qua, luật sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.