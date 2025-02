Live concert: Rất khó lường!

10 ngày trước khi chính thức diễn ra, liveshow "Sài Gòn simple love 2025" bất ngờ thông báo hủy với lý do vé bán ế.

Tiếc nuối

Hiện fan của ca sĩ Hàn Quốc Baekhyun - thành viên nhóm nhạc EXO vô cùng tiếc nuối. Baekhyun là nghệ sĩ solo đầu tiên của K-pop đạt danh hiệu "triple million-seller" nhờ 3 album liên tiếp bán hơn 1 triệu bản gồm "City Lights", "Delight" và "Bambi". Ngoài Baekhyun, "Sài Gòn simple love 2025" còn có các ca sĩ Việt như Trúc Nhân, Bảo Anh, Tăng Duy Tân, Ricky Star, Rhyder, HURRYKNG…

Thời gian qua, sự thắng thế của 2 live concert "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" về mặt bán vé khiến người trong giới tin rằng, thị phần live concert tại Việt Nam đang dịch chuyển bất ngờ và tích cực. Đó là việc khán giả Việt không ngại chi tiền để mua vé đi xem concert, thậm chí là phải "săn vé" khi vé concert của 2 chương trình này luôn bán hết trong vòng 30 phút mở bán.

Một tiết mục của live concert “Anh trai say hi”. (Ảnh do BTC cung cấp)

Không chỉ có vé live concert của 2 chương trình này mà live concert cá nhân cũng luôn hết vé ngay sau khi mở bán. Minh chứng là live concert Hà Anh Tuấn "Sketch a rose", luôn cháy vé. Hai đêm diễn mới nhất của "Sketch a rose", diễn ra vào ngày 8 và 9-3 tại Global City, có giá từ 2,8 triệu đến 6 triệu đồng, nhưng vẫn phải "săn vé" mới có. Trong khi đó, liveshow của Phan Mạnh Quỳnh, B Ray hay Vũ. (diễn ra hồi cuối năm 2024) cũng thu hút hàng ngàn khán giả với giá vé cao ngất ngưởng. Sự cộng hưởng của những thành công này khiến người trong giới tin rằng "hiện nay là thời của live concert, liveshow".

Thế nhưng, BTC "Sài Gòn simple love 2025" phải ra thông báo hủy show khi chỉ còn 10 ngày nữa là đến đêm diễn. Theo chia sẻ của BTC chương trình bị hủy vì bán vé "ế". Nhiều ý kiến cho rằng show bị hủy là vì giá vé quá cao, trong khi tên tuổi thu hút khán giả là không nhiều, không tương xứng với mức giá mà công chúng bỏ tiền mua vé. Trước đó, giá vé của show được công bố tầm giá tiền triệu trở lên trong khi chưa xác nhận đầy đủ nghệ sĩ tham gia. Sau thời gian bị chê đắt, giá vé được niêm yết thấp nhất là 700.000 đồng, cao nhất 3,2 triệu đồng nhưng bán rất chậm.

Nhiều người nhận định một trong những lý do chính dẫn đến tình cảnh trên là do "Sài Gòn simple love 2025" diễn ra trùng ngày 2NE1 mang concert tới TP HCM. Sau hơn 10 năm "ngủ đông", nhóm nữ Kpop huyền thoại tái xuất làng nhạc đã gây chấn động toàn châu Á. Đặt lên bàn cân so sánh, đêm nhạc Việt - Hàn "Sài Gòn simple love 2025" có phần "lép vế" hơn. Trước đó, chương trình Kpop Open Air #2 cũng từng hủy vé trước đêm diễn ít ngày. Phía "dàn idol xứ kim chi" đưa ra thông báo hủy show vì BTC không thực hiện đúng hợp đồng, mập mờ trong vấn đề xin cấp phép biểu diễn. Đến tận bây giờ, vẫn có nhiều fan lên tiếng chưa được BTC xử lý hay hoàn tiền dù đã hơn 1 năm trôi qua.

Mổ xẻ nguyên do

Quy mô và công tác tổ chức liveshow, concert hay chỉ là những buổi fan meeting tại Việt Nam năm vừa qua đã có sự chuyển mình ấn tượng, nâng tiêu chuẩn "đu idol" lên một tầm cao mới.

Bên cạnh những live concert hoành tráng khiến khán giả "mê mẩn", mỗi anh trai của "Anh trai say hi" hay anh tài của "Anh trai vượt ngàn chông gai" đều tổ chức những buổi fan meeting. Những buổi fan meeting này có hàng ngàn khán giả tham gia, dĩ nhiên, để tham dự fan meeting thì khán giả cũng phải mua vé. Dù vậy, so với live concert thì vé tham dự fan meeting thường khá mềm.

Liveshow “Sài Gòn simple love 2025” thông báo hủy sự kiện. (Ảnh do BTC cung cấp)

Baekhyun cũng là gương mặt không còn xa lạ trong thị trường concert tại Việt Nam. Năm ngoái, Baekhyun lần đầu tổ chức concert trong 2 ngày tại Nhà Thi đấu Phú Thọ, TP HCM, khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc. Tuy nhiên, Baekhyun không còn sức hút như những gì anh từng làm vào năm ngoái. Điều này đã ảnh hưởng tới sức bán vé của "Sài Gòn simple love 2025".

Tình trạng vé ế ẩm, không đủ kinh phí thực hiện khiến cho chương trình bị hủy không phải chuyện của riêng ai. Ngay cả tên tuổi thế giới như Jennifer Lopez cũng từng phải hủy liveshow của mình khi lượng vé bán ra chưa đạt 50%. Những chương trình thiếu điểm nhấn, thiếu tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng hay không có nội dung đặc sắc thường khó thu hút được sự quan tâm. Ngoài ra, nếu có nhiều sự kiện với format tương tự diễn ra cùng thời gian, khán giả sẽ bị phân tâm trong quá trình mua vé.

Quốc Thiên là giọng ca mà khán giả nào cũng phải thừa nhận "hát ngày càng hay" nhưng tình trạng bán vé show Quốc Thiên mới đây không hề như mong đợi. Đó là minh chứng rõ nét cho tình trạng ngay cả giọng ca hay cũng sẽ ế vé nếu thiếu những điều kiện đáp ứng nhu cầu của khán giả. Hai đêm concert kỷ niệm 30 năm hoạt động của ca sĩ Hà Trần cũng được nữ ca sĩ ngậm ngùi thông báo "hoãn vô thời hạn" vì không đủ kinh phí thực hiện.

Các nhà chuyên môn lý giải, show diễn Renaissance của Beyoncé tại Pittsburgh (Mỹ) hồi tháng 8-2023 đã phải hủy bỏ khi chỉ tiêu thụ được 70% số vé mở bán. Lý do "ế vé" được cho rằng, phần lớn khán giả đã phân bổ sang 2 đêm concert "cháy vé" của Taylor Swift diễn ra trước đó hơn 1 tháng.

Theo các nhà chuyên môn, trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí phát triển nhanh chóng, xu hướng và sở thích của khán giả ngày càng trở nên đa dạng và thay đổi liên tục.