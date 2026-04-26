Liverpool hạ gục Crystal Palace, vươn lên Top 4 Ngoại hạng

Từng tuyên bố sẽ rời Liverpool vào mùa hè này, thế nhưng Mohamed Salah có vẻ đã nói lời chia tay sớm với cổ động viên sân Anfield.

Anh là một trong những cầu thủ chủ nhà thi đấu xông xáo nhất trận, đối mặt với những tình huống ghi bàn nhưng rồi phải rời sân vì chấn thương từ phút 59.

Sự cố này khiến niềm vui của đội chủ sân Anfield không trọn vẹn, một khi họ xác định phải chiến đấu đến tận cùng để có thể dự cúp châu Âu mùa tới.



Mohamed Salah có nguy cơ chia tay sớm với Liverpool

Trở lại với diễn biến vô cùng hấp dẫn của trận chiến tại sân Anfield… Từng thua Crystal Palace ba lần trước đó ở mùa giải hiện tại, đoàn quân của HLV Arne Slot nhập cuộc đầy quyết tâm. Liverpool nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục về phía khung thành thủ môn Dean Henderson.

Salah bị từ chối quả phạt đền

Phút 23, chủ nhà tưởng chừng đã được hưởng phạt đền khi Salah băng xuống đón đường chuyền của Florian Wirtz rồi ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của Brennan Johnson. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và xác định cầu thủ Palace đã chạm bóng hợp lệ.

Alexander Isak mở tỉ số cho chủ nhà Liverpool

Dẫu vậy, Liverpool không phải chờ lâu để có bàn mở tỉ số. Phút 31, Alexis Mac Allister tung cú sút từ xa, bóng tìm đến đúng vị trí của Alexander Isak và tiền đạo này xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm hạ Henderson, đưa Liverpool vượt lên.

Crystal Palace vùng lên sau bàn thua và tạo ra không ít sóng gió. Jean-Philippe Mateta rồi Maxence Lacroix đều có cơ hội ngon ăn, nhưng thủ thành Freddie Woodman chơi tập trung để giữ sạch lưới cho đội chủ nhà.

Andy Robertson nhân đôi cách biệt cho "The Kop"

Phút 42, Liverpool tung đòn phản công sắc bén để nhân đôi cách biệt. Wirtz phối hợp ăn ý cùng Curtis Jones trước khi bóng được đưa đến vị trí thuận lợi để Andy Robertson băng vào dứt điểm chính xác. Hậu vệ người Scotland ăn mừng đầy cảm xúc khi đây có thể là một trong những trận cuối cùng của anh tại sân Anfield.

Bước sang hiệp 2, Crystal Palace nỗ lực tìm bàn gỡ. Ismaïla Sarr nhiều lần khuấy đảo hàng thủ Liverpool, và đến phút 67 đội khách đã rút ngắn cách biệt. Sau pha cứu thua của Woodman trước cú sút của Sarr, thủ môn Liverpool dính chấn thương, tạo điều kiện để Daniel Muñoz dễ dàng đá bồi vào lưới trống.

Bàn thắng của Daniel Munoz bị khán giả Liverpool la ó vì thiếu fair-play

Bàn thua khiến Liverpool chịu sức ép lớn ở quãng thời gian còn lại. Jørgen Strand Larsen suýt gỡ hòa cho Palace khi dứt điểm trúng cột dọc trong sự thót tim của khán giả Anfield. Giữa lúc căng thẳng nhất, Florian Wirtz lên tiếng. Phút bù giờ 90+6, tiền vệ người Đức tung cú sút đẹp mắt vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool.

Florian Wirtz ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool

Ba điểm quý giá giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ tư, vượt qua Aston Villa khi đối thủ này thất bại ở trận đấu cùng giờ. Liverpool tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng – bại và tạo khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ sáu là Brighton trong cuộc đua top 4.