Thể thao

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo Hugo Ekitike dính chấn thương nặng trong trận Liverpool thua PSG 0-2 ở lượt về tứ kết Champions League hôm 15-4 (giờ Hà Nội).

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League - Ảnh 1.

Chân sút người Pháp bất ngờ đổ gục xuống sân trong đau đớn ở phút 28, dù không va chạm với ai. Anh sau đó ôm cổ chân, bật khóc khi được đưa ra ngoài bằng cáng, khiến bầu không khí tại Anfield chùng hẳn xuống.

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League - Ảnh 2.

Một số cầu thủ PSG cũng tiến lại động viên chân sút 23 tuổi, người từng khoác áo đội bóng Pháp trong giai đoạn 2023-2024. Thông tin cập nhật mới nhất cho thấy Ekitike dính chấn thương mắt cá chân, khả năng cao không kịp bình phục để dự World Cup 2026.

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League - Ảnh 3.

Cho tới nay, tiền đạo Hugo Ekitike đã có 8 lần khoác áo đội tuyển Pháp kể từ màn ra mắt vào tháng 9-2025. Ekitike là một trong những mũi nhọn quan trọng nhất của Liverpool từ đầu mùa, anh đã ghi 16 bàn kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield từ Eintracht Frankfurt vào mùa hè năm ngoái.

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League - Ảnh 5.

Khi mà chân sút tốt nhất không thể thi đấu, HLV Arne Slot đã tung tiền đạo Mohamed Salah vào thay, điều hiếm hoi trong bối cảnh ngôi sao người Ai Cập không còn được sử dụng thường xuyên như trước. Nhà cầm quân người Hà Lan gần đây trọng dụng hơn đối với bộ đôi Cody Gakpo và Florian Wirtz.

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League - Ảnh 6.

Mọi nỗ lực của đại diện Anh sau đó đều không thành công, họ thậm chí còn thua thêm 2 bàn ngay tại Anfield, với cú đúp của tiền đạo Ousmane Dembele ở phút 72 và 90+1.

Liverpool “thiệt đơn thiệt kép” ở Champions League - Ảnh 7.

Chung cuộc, Liverpool thua với tổng tỉ số 0-4, dừng bước ở tứ kết. PSG đi tiếp và họ sẽ hẹn gặp Bayern Munich hoặc Real Madrid ở bán kết Champions League 2025-2026.

