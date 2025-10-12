HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lo cho Đặng Văn Lâm

Tường Phước

Xuyên suốt trận thắng tuyển Nepal, Văn Lâm chỉ có 2 lần đối mặt tình huống dứt điểm của đối phương nhưng phải nhận một bàn thua

Sau 1 năm vắng mặt ở tuyển quốc gia vì nhiều lý do, thủ môn mang 2 dòng máu Việt - Nga được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ra sân nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Ninh Bình, đội vô địch Giải Hạng nhất quốc gia 2024-2025, với kỷ lục chuỗi trận bất bại dài nhất.

So với các đồng nghiệp trên tuyển quốc gia, Văn Lâm giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế song hạn chế về kỹ năng xử lý bóng bằng chân. Xuyên suốt trận thắng tuyển Nepal, Văn Lâm chỉ có 2 lần đối mặt tình huống dứt điểm của đối phương nhưng phải nhận một bàn thua.

Lo cho Đặng Văn Lâm - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm chưa đạt phong độ cao trong lần trở lại tuyển quốc gia .Ảnh: QUỐC AN

Do tình huống này, Văn Lâm bị đánh giá chưa quyết đoán trong pha băng ra cản phá. Thủ môn cao 1,88 m cũng chưa phát huy vai trò chỉ huy, thiếu sự liên kết với các trung vệ trong các pha bóng bổng. Theo trang thống kê Sofascore, thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ có điểm số thấp nhất trong đội hình tuyển Việt Nam ở trận thắng Nepal 3-1, chỉ đạt 6,4 điểm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đồng cảm với Văn Lâm, cho rằng các pha dứt điểm cận thành bằng đầu hay những cú sút một chạm đều rất hiểm hóc, tạo bất ngờ và gây nhiều khó khăn cho thủ môn. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, các thủ môn huyền thoại của bóng đá thế giới như: Buffon, Casillas, Peter Schmeichel, Van der Sar, Neuer hay Cech… từng nhiều lần nhận bàn thua từ các pha dứt điểm tương tự.

Phân tích chuyên môn cho thấy bàn thua trước Nepal xuất phát từ bộ đôi trung vệ Duy Mạnh - Tiến Dũng. Cả hai thể hiện sự chậm chạp trong việc đọc tình huống và thiếu quyết liệt để ngăn đối thủ chiếm lĩnh khoảng trống, tạo điều kiện cho pha đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, Văn Lâm cũng chưa đạt điểm rơi phong độ trong lần trở lại đội tuyển quốc gia. Ngoài bàn thua ở hiệp 1, thủ môn của Ninh Bình FC cũng nhiều phen khiến khán giả nhà "thót tim" khi xử lý bóng bằng chân thiếu chuẩn xác. Trong sự nghiệp quốc tế, Văn Lâm cũng từng nhiều lần mắc những sai lầm tương tự, khiến tuyển Việt Nam nhận bàn thua đáng tiếc.

Vì vậy, dù đội nhà giành chiến thắng trước tuyển Nepal, song khả năng Văn Lâm tiếp tục được trọng dụng ở những trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam không còn cao. Nếu không cải thiện kỹ thuật xử lý bóng bằng chân và ra vào hợp lý, Đặng Văn Lâm sẽ đánh mất vị trí "gác đền" số 1 của tuyển Việt Nam vào tay các đàn em Trung Kiên, Văn Việt.

HLV Phạm Minh Đức nhận xét: "Thủ môn đóng vai trò then chốt, tạo niềm tin và sự an toàn cho hàng phòng ngự, giúp tuyến trên yên tâm thực hiện các đợt tấn công. Văn Lâm phản xạ cứu thua tốt nhưng còn hạn chế trong việc chơi bóng bằng chân. Nếu đối thủ thực hiện pressing tầm cao, gây áp lực ngay phần sân nhà, Văn Lâm có thể gặp khó khăn trong triển khai bóng".


