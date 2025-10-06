HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Lộ dấu vết hành tinh thứ 10 của hệ Mặt Trời

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới chỉ ra các dấu hiệu tiềm năng của một hành tinh chưa từng biết trong hệ Mặt Trời mà họ tạm gọi là "hành tinh Y".

Từ lâu các nhà thiên văn học đã chỉ ra những manh mối cho thấy có một "hành tinh X" hay "hành tinh thứ 9" quay rất xa bên ngoài quỹ đạo của Sao Diêm Vương, "cựu" hành tinh thứ 9.

Giờ đây, các nhà khoa học lại tìm thấy dấu hiệu gợi ý về một hành tinh khác nữa với quỹ đạo nằm giữa quỹ đạo của hành tinh X và Sao Diêm Vương.

Lộ dấu vết hành tinh thứ 10 của hệ Mặt Trời - Ảnh 1.

Một hành tinh bí ẩn nữa có thể đang ẩn nấp ở bên ngoài Sao Diêm Vương - Ảnh đồ họa: NASA

Viết trên tạp chí khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Amir Siraj từ Đại học Princeton (Mỹ) tạm gọi "hành tinh thứ 10" được phát hiện là hành tinh Y.

Hành tinh này vẫn chưa được phát hiện trực tiếp. Sự tồn tại của nó được suy luận thông qua quỹ đạo nghiêng của một số vật thể xa xôi trong Vành đai Kuiper, một vành đai lớn các thiên thể băng giá nằm ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương.

"Thật bất ngờ khi phát hiện ra rằng ở khoảng cách xa hơn khoảng 80 lần khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời, hệ Mặt Trời đột nhiên nghiêng khoảng 15 độ, và đây chính là lý do nảy sinh giả thuyết về hành tinh Y" - nhà nghiên cứu Siraj nói với CNN.

Các tính toán cho thấy đó phải là một vật thể có khối lượng cỡ từ Sao Thủy đến Trái Đất, quay quanh Mặt Trời với quỹ đạo khoảng 100-200 AU (đơn vị thiên văn, một AU bằng với khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất.

Hệ Mặt Trời của chúng ta thực ra từng có hành tinh thứ 9, đó là Sao Diêm Vương. Tuy nhiên vào năm 2006, dựa theo một số tính toán mới, Liên minh Thiên văn quốc tế (IAU) đã "hạ cấp" Sao Diêm Vương thành hành tinh lùn.

Để có thể khẳng định chính xác số lượng hành tinh của hệ Mặt Trời, chúng ta sẽ phải chờ sự tham gia của các kính thiên văn tiên tiến hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Manh mối mới về hành tinh thứ 9: Trái Đất đã nuốt mất?

Manh mối mới về hành tinh thứ 9: Trái Đất đã nuốt mất?

(NLĐO) - Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa và một hành tinh đã mất từng cộng hưởng quỹ đạo nhịp nhàng ở khu vực hệ Mặt Trời bên trong.

NASA tìm ra mảnh vỡ của "hành tinh thứ 9"?

(NLĐO) - Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu tàu vũ trụ Dawn tiết lộ một vật thể khổng lồ nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc có thể là mảnh vỡ từ một hành tinh đã mất.

"Hành tinh thứ 9" ghi dấu ấn lên Trái Đất trước khi mất tích?

(NLĐO) - Một hành tinh bí ẩn có thể đã tiếp cận Mặt Trời thuở sơ khai với khoảng cách xa hơn Sao Thiên Vương một chút và sắp xếp lại mọi thứ trong hệ sao.

hệ mặt trời hành tinh thứ 9 hành tinh X hành tinh thứ 10 hành tinh Y
