Khoa học

CLIP: Hành tinh quái vật ra đời, nặng gấp hàng ngàn lần Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Cách chúng ta 620 năm ánh sáng, một hành tinh đang được bồi tụ với tốc độ chưa từng được ghi nhận trong thiên văn học

Một nhóm các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một hành tinh non trẻ mới chỉ 1-2 triệu năm tuổi mang tên Cha 1107-7626, vẫn đang trong quá trình hình thành nhưng đã có kích cỡ và khối lượng khủng khiếp.

Thế giới này nằm cách chúng ta 620 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Yển Diên (Chamaeleon).

Clip mô phỏng trạng thái hiện tại của hành tinh quái vật "sơ sinh" Cha 1107-7626 - Clip: ESO

Viết trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters, các tác giả ước tính Cha 1107-7626 hiện đã nặng gấp 5-10 lần Sao Mộc, tức gần 1.600-3.200 lần Trái Đất, và vẫn đang tiếp tục lớn lên.

Thế giới non trẻ này vẫn đang được bao quanh bởi một đĩa khí bụi, liên tục cung cấp "thức ăn" cho nó, trong một quá trình mà thiên văn học gọi là bồi tụ.

Dữ liệu quan sát từ Kính viễn vọng Very Large của Đài quan sát Nam Âu (ESO) và James Webb của NASA/ESA/CSA (các cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu, Canada) cho thấy cứ mỗi giây, hành tinh này lại được đắp thêm một khối lượng vật chất khoảng 6 tỉ tấn.

CLIP: Hành tinh quái vật ra đời, nặng gấp hàng ngàn lần Trái Đất - Ảnh 1.

Vùng trời nơi hành tinh quái vật Cha 1107-7626 được phát hiện - Ảnh: ESO

Theo tác giả chính Victorr Almendros-Abad từ Đài quan sát thiên văn Palermo thuộc Viện Vật lý thiên văn quốc gia Ý, đây là tốc độ tăng trướng mạnh nhất từng được ghi nhận đối với một hành tinh.

Vì vậy, phát hiện này đã góp phần làm sáng tỏ bức tranh toàn cảnh về quá trình tiến hóa đầy biến động của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời, với sự đa dạng đến kinh ngạc.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi một hành tinh lộ diện trong giai đoạn sơ khai nhất của nó, giúp các nhà thiên văn học nhận ra rằng sự khởi đầu của một thế giới dường như hỗn loạn hơn nhiều so với tưởng tượng trước đây.

Trái Đất Hành tinh hành tinh quái vật Cha 1107-7626
