HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam ngày 16-1 lộ diện 10 người trúng tại tỉnh Vĩnh Long khi tất cả cùng mua vé số online

Tối 16-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, trên mạng xã hội Facebook, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã bàn tán rôm rả vì giải độc đắc trúng tại một tỉnh thường xuyên có người trúng số.

Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1 - Ảnh 1.

Lộ diện 10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16-1 - Ảnh 2.

Giải độc đắc vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 16-1, giải độc đắc (dãy số 648308) và giải an ủi đều trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 14 vé và trúng giải an ủi 14 vé là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Nói về những chủ nhân may mắn, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy - cho biết 10 khách hàng đã mua vé số online của đại lý và tất cả cùng trúng độc đắc. Về cách nhận thưởng giải độc đắc và giải an ủi, anh Duy thông tin rằng tất cả đều nhận hết qua chuyển khoản.

Ngày 15-1, đại lý vé số Duy cũng đã đổi thưởng tổng cộng 1 tỉ 568 triệu đồng cho những khách hàng may mắn trúng giải an ủi và giải 3 của vé số Bình Thuận và vé số An Giang.

Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam đã "nổ" tại Vĩnh Long đến 3 lần. Đây là một trong những địa phương ở khu vực phía Nam liên tục có người trúng độc đắc trong thời gian gần đây.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Sáng 16-1, chỉ mới lộ diện người trúng giải an ủi

Xổ số miền Nam: Sáng 16-1, chỉ mới lộ diện người trúng giải an ủi

(NLĐO) – Hôm nay (16-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh

Xổ số miền Nam: Chiều 15-1, giải độc đắc của 5 đài chưa tìm ra người trúng

(NLĐO) - Giải độc đắc của 5 đài thuộc xổ số miền Nam là TPHCM, Đồng Tháp, Bến Tre, Đồng Nai và Sóc Trăng chưa tìm ra người trúng

Xổ số miền Nam: Sáng 15-1, lộ diện nhiều người trúng số ở TPHCM, Cần Thơ và Cà Mau

(NLĐO) – Hôm nay (15-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận

vé số xổ số XSMN Vĩnh Long kết quả xổ số XSKT xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo