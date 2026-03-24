Lộ diện 4 đại lý liên tục đổi thưởng giải độc đắc xổ số miền Nam

Mấy ngày qua, giới kinh doanh vé số truyền thống tỏ ra rất bất ngờ trước việc 4 đại lý vé số ở Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang và Cà Mau liên tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc các đài thuộc xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng 3 giải độc đắc trong một tuần. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Không chỉ đổi thưởng cho khách hàng ở địa phương, các đại lý này còn sang địa bàn khác để đổi thưởng tận nhà cho những chủ nhân may mắn.

Tại tỉnh Vĩnh Long, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh liên tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc vé số Long An, Hậu Giang và Bình Phước (mở thưởng ngày 21-3).

Tương tự, đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cũng đã liên tục đổi thưởng 5 giải độc đắc trong vòng một tuần qua.

Tại tỉnh Cà Mau, đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu cũng là nơi đã đổi thưởng 3 giải độc đắc chỉ trong một tuần. "Khách trúng độc đắc chỉ cần alo, em mang tiền mặt đến tận nhà đổi thưởng" - đại diện đại lý vé số Hổ chia sẻ.

Tuần qua, đại lý vé số Triều Phát đã đổi thưởng 5 giải độc đắc. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Đặc biệt, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh là nơi liên tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc vé số Vĩnh Long (ngày 20-3), vé số Hậu Giang và vé số TPHCM (ngày 21-3), vé số Đồng Tháp (ngày 23-3).

Đại lý vé số Lan Hùng Tú đến tận nhà đổi thưởng giải độc đắc cho khách hàng. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Trong đó, đại lý vé số Lan Hùng Tú đã đến tận 2 xóm ở TPHCM và Tây Ninh để đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là TPHCM và Đồng Tháp.